Užite si teplo, kým môžete: Čakajú nás letné teploty a slnko, potom však príde zlom. Vieme, kedy udrie naplno

Počasie počas Veľkého piatku nás síce poriadne potrápilo výdatným dažďom a miestami aj búrkami, no Biela sobota prinesie vítaný obrat. Slovensko čaká pokojný deň s príjemnou teplotou a len minimálnou oblačnosťou, čo je ideálna príležitosť načerpať energiu na čerstvom vzduchu.

Ako informoval portál iMeteo, do oblasti strednej Európy sa začína rozširovať tlaková výš, ktorá vytlačí zrážkovú oblačnosť a zabezpečí stabilnejšie počasie. Tento tlakový útvar ovplyvní počasie aj počas nasledujúcich dní.

Ideálne podmienky na jarný oddych

Sobotné počasie bude presne také, aké si počas sviatkov mnohí želajú, bez výrazných zrážok, s množstvom slnka a príjemne teplým vzduchom. Očakáva sa len malá oblačnosť, najmä na východe môže byť obloha prechodne zamračená. Výnimočne sa môžu objaviť krátkodobé prehánky.

Denné teploty budú kolísať medzi 17 a 22 °C, čo vytvára ideálne podmienky na prechádzky mestom, výlety do prírody alebo záhradné grilovanie. V horských oblastiach sa pri výške okolo 1500 metrov očakáva približne +9 °C. Vietor by nemal výrazne zasahovať do sobotnej pohody nakoľko bude len mierny, prevažne južného smeru.

Zmena už je na dohľad

Nedeľa aj pondelok by mali pokračovať v príjemnom jarnom trende. Meteorológovia predpokladajú, že maximálne teploty budú v nedeľu dosahovať 16 až 22 stupňov, v pondelok ešte o niečo viac, až do 24 °C. V niektorých oblastiach je dokonca pravdepodobné, že teplota prekročí letnú hranicu +25 °C.

Jar je však známa svojimi rýchlymi obratmi a inak to nebude ani teraz. Už v utorok by sa nad naše územie mal presunúť studený front, ktorý môže spôsobiť návrat búrok a premenlivého počasia.