Umelecké dielo alebo mrakodrap? New York by mohol mať novú odvážnu dominantu

Vyzerá to skôr ako socha než tradičná výšková budova. Odvážny návrh tureckého architektonického štúdia Hayri Atak Architecture and Design vytvorila pre Manhattan mrakodrap s odvážnym dizajnom.

Jedinečný dizajn

Ohromujúca budova dostala pomenovanie Sarcostyle. Jej mohutná konštrukcia má v strede dutinu či voľný priestor, z ktorej sa môžete pozerať z jednej strany na druhú, informuje Profimedia.

Ako svaly v tele

Jej návrh je koncipovaný tak, aby sa počas dňa trblietal a následne počas noci žiaril. Inšpiráciou pre architektov bolo vytvoriť dizajn budovy ako živý organizmus. Aj názov Sarcostyle pochádza z názvu vlákien, ktoré tvoria svaly v tele. Budova sa preto akoby krúti, rovnako ako vlákna.

Navrhnutá budova má výšku 210 metrov a napriek tomu, že je jedinečná, zapadá do koloritu ostatných budov na Manhattane.

Socha alebo budova?

Budova je v štádiu konceptu a to znamená, že sa nemusí nikdy postaviť. Ide však o skutočne prepracovaný návrh a architektonické štúdio tvrdí, že už nejaký čas skúmajú architektúru vhodnú pre New York.

Mrakodrap sa ponáša trochu aj na sochu, čo bol zámer. Vo vnútri by sa mohli nachádzať kancelárie ako aj byty. Výhľady by poskytli jedinečný obraz nielen na štvrť Manhattan, ale vytvárali by aj jedinečný pohľad na samotnú budovu.