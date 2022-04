Ukrajinci pohostili ruských vojakov pečivom: Na otravu 2 zomreli, 28 skončilo v nemocnici

Hovorí sa, že zúfalá situácia si vyžaduje zúfalé riešenia. K takým sa uchyľujú Ukrajinci, ktorí už vyše mesiaca čelia ruskej invázii. Ruským vojakom ponúkli jedlo, ktoré bolo naplnené jedom. Dvaja z nich otrave podľahli.

Dvaja vojaci na následky otravy zomreli

Ukrajinské ministerstvo obrany informovalo, že Ukrajinci sa pred ruskými okupantmi bránia zo všetkých síl. V meste Izium v charkovskom regióne ponúkli ruským vojakom jedlo naplnené jedom. Následkom otravy dvaja vojaci 3. motostreleckej divízie zomreli na mieste. 28 ďalších muselo vyhľadať lekársku pomoc, ich stav je v súčasnosti neznámy. V nemocnici skončilo aj 500 ďalších ruských vojakov po tom, čo utrpeli otravu alkoholom neznámeho pôvodu. Ten však taktiež dostali od ukrajinských civilistov.

Podľa Rusov ide o nebojové straty, a to napriek tomu, že takáto sabotáž je jednoznačnou snahou Ukrajincov ochrániť svoje mestá. Očakáva sa, že Izium bude v nasledujúcich týždňoch čeliť intenzívnym bojom. Mesto má pre Putina strategický význam. Ruskí vojaci by ho totiž mohli využiť ako základňu a podnikať odtiaľ útoky na Donbas. Vzhľadom na to, že sa nachádza v blízkosti ruských hraníc, uľahčilo by to aj zásobovanie ruských jednotiek.

Ukrajinci sa snažia mestá brániť za každú cenu

Ak by mesto ovládli, umožnilo by im to koordinovať činnosť s jednotkami, ktoré útočia v južnejších oblastiach, rozdeliť východný front a izolovať ukrajinské jednotky bojujúce na severe od tých bojujúcich na juhu, informuje portál Daily Mail.

Správy o otrave vojakov prišli po tom, čo médiá zaplavili správy o brutálnych útokoch v Buči. Mestá Irpin, Buča, Hostomeľ a Kyjev však zároveň boli prehlásené za oslobodené. Pohľad na mŕtvych civilistov a zničené mestá je však desivý. Podľa starostu mesta Buča je v masových hroboch pochovaných najmenej 280 ľudí, telá ďalších stále ležia v uliciach. Medzi zabitými bol aj 14-ročný chlapec.