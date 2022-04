Ukrajinci majú nový slogan. Vytvorili ho dvaja dídžeji, začal ho používať minister, a potom všetci ostatní

Kým počas prvých dní vojny na Ukrajine každý spomínal odkaz adresovaný ruskému vojnovému krížniku Moskva – „Ruská vojnová loď choď do …“, dnes sa čoraz častejšie objavuje nevulgárny slogan, „Dobrý večer sme z Ukrajiny“.

Ako informuje CNN Prima NEWS slogan má pritom pôvod v ešte časoch, keď konflikt na Ukrajine neexistoval. Vznikol na základe skladby vydanej počas minuloročného októbra duom umelcov a to DJ ProBassom a DJ Hardim.

Za preslávenie skladby a hlavne sloganu z nej – „Dobrý večer, sme z Ukrajiny“ môže minister obrany Olexij Reznikov, ktorý na konci marca na Twitteri napísal tento text: „Náš odvážny boj za mier a slobodu je inšpiráciou pre celý svet. Ukázali sme, že diktátori nemajú čo robiť v slobodnom svete. Mimochodom, vojenská diplomacia prináša výsledky.“

K textu pripojil video s ukážkami, ako sa Ukrajinci bránia a práve hudba od dvoch dídžejov znela na pozadí, spolu s vo zvolaním „Dobrý večer, sme z Ukrajiny.“ Vetu použil tiež Reznikov statuse.

Доброго вечора,ми з України!

We’re inspiring the whole world with our courageous struggle for peace&freedom. We’ve shown that there is no place for a dictator in a democratic world.BTW,military diplomacy yields good results. To be continued.#StandWithUkraine #FightLikeUkrainian pic.twitter.com/t7IReu1X1W

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 27, 2022