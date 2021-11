Tvrdý lockdown sa môže predĺžiť až do Vianoc, priznal Igor Matovič

Igor Matovič v nedeľnej diskusnej relácií v Politike na TA3 priznal, že predĺženie celkového lockdownu o ďalšie dva týždne je reálne. Minister financií sa v diskusii vyjadril aj k téme ministrov zdravotníctva, pričom opätovne vyjadril podporu Marekovi Krajčímu.

V stredu večer vláda predstavila pravidlá celkového lockdownu pre všetkých bez rozdielu očkovania, respektíve nezaočkovania. Prvotný návrh znel, že lockdown potrvá 2 týždne a jeho hlavným cieľom bude uvoľniť tlak na zdravotníctvo a zaistiť si bezpečnejšie Vianoce.

To, že lockdown potrvá predsalen dlhšie, naznačil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý v rozhovore pre Denník N hovoril aj o povinnom očkovaní. Teraz sa k dlhšiemu lockdownu priklonil aj Igor Matovič. “O predĺžení lockdownu rozhoduje vláda. Je to jeho názor, ale ja ho tiež zdieľam. Myslím si, že lockdown sa predĺži do Vianoc,“ povedal minister financií v relácii v Politike.

Krajčí by podľa Matoviča zvládol tretiu vlnu lepšie

Bývalý premiér sa v poslednej dobe veľmi často vracia k osobe Mareka Krajčího, ktorého na poste ministra zdravotníctva nahradil práve Vladimír Lengvarský. Matovič neskrýva svoj postoj k tomu, že Marek Krajčí bol lepším šéfom rezortu zdravotníctva. „Robí, čo môže, ale Marek Krajčí bol lepším ministrom,“ okomentoval výkon funkcie Lengvarského.

Igor Matovič zároveň priznal, že určite by nesúhlasil s momentálnou výmenou ministrov zdravotníctva, keďže na vrchole tretej vlny pandémie koronavírusu by to mohlo mať na chod štátu fatálne následky.

Pravidlá lockdownu pohŕdajú odborníkmi, tvrdí Matovič

„Situácia sa nezlepší a lockdown bude treba ho predĺžiť,“ uviedol v relácii. Podľa ministra odborníci žiadali lockdown skôr, rovnako aj plošné zatvorenie škôl. „V tomto prípade ide o pohŕdanie odborníkmi,“ skonštatoval Matovič.

Dôvodom neskorého spustenia lockdownu bol podľa jeho slov postoj koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS). „Mal byť aj dlhší, v prípade SaS nebola politická vôľa,“ podčiarkol Matovič.

Na otázku, či sa opatrenia počas Vianoc sprísnia, odpovedal kladne. „Nemali by sme pripúšťať žiadne bubliny,“ konštatoval na margo opatrení prijatých počas Vianoc minulý rok. Rovnako spomenul možnosti cestovania medzi okresmi. „Určite nie, je mi to ľúto,“ uzavrel Matovič.

Nasledujúce 2 týždne ukážu, či koalícia má vôbec zmysel

Najbližšie dva týždne sa ukáže, či vládna koalícia má alebo nemá zmysel. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister financií Igor Matovič (OĽANO). Ak koalícia nevyužije ústavnú väčšinu na zásadné zmeny, ktorými minister podmieňuje výslednú podobu štátneho rozpočtu, podľa neho by to mali radšej “rozpustiť”.

“Ak my nebudeme schopní využiť ústavnú väčšinu, ktorú máme, na zásadné ústavné zmeny v súvislosti s udržateľnosťou verejných financií, či to budú teda výdavkové stropy, dlhová brzda, tak v tom prípade sa ukáže, že vlastne tá ústavná väčšina nemala zmysel a že potom to asi radšej rozpustime a poďme od toho,” skonštatoval Matovič v relácii.