Tvrdil, že EÚ zmenší kondómy kvôli Talianom, krk mu zlomili nelegálne párty a úchylný zástupca. Kto je Boris Johnson?

Dnes britský premiér Boris Johnson oznámil koniec na čele Konzervatívnej strany a tiež aj svoj odchod z postu premiéra Spojeného kráľovstva. V tejto funkcii pravdepodobne zotrvá ešte do jesene. Správu priniesla agentúra TASR s odvolaním sa na britskú stanicu BBC.

Konzervatívci by si mali zvoliť svoje nové vedenie už v priebehu leta a zároveň by z tejto voľby mala vzísť aj nominácia na premiérsky post. Vybranú osobu by potom mali schváliť na októbrovej straníckej konferencii. Prečo však Boris Johnson končí?

V článku sa dozviete: Ako sa Johnson stal slávnym

Prečo tvrdil, že EÚ chce zmenšovať kondómy kvôli malým penisom Talianov

Ako klamal počas párty cez lockdown

Čo ho napokon potopilo

Od mladosti mal vysoké ciele

Boris Johnson sa narodil v americkom New Yorku otcovi ekonómovi a neskôr poslancovi v Európskom parlamente a zamestnancovi Svetovej banky či Európskej komisie Stanleymu Johnosonovi a matke spisovateľke Charlotte Johnson Wahl. Mladý Boris študoval na chlapčenskej internátnej škole Eton College. Z nej vyšlo množstvo premiérov Spojeného kráľovstva, okrem Johnsona to bol aj jeho mužský predchodca David Cameron. Škola tiež vychovávala celý rad panovníkov, študovali tu aj princovia William a Harry.

Kniha Just Boris opisuje, že Johnson bol na Etone nečinný, samoľúby a často meškal na vyučovanie. Vynikal však v angličtine, stal sa tajomníkom debatnej spoločnosti a redaktorom školských novín. Potom začal študovať na Oxforde angličtinu a filozofiu.

Po štúdiu začal pracovať ako novinár pre Daily Telegraph, pričom jeho články oslovovali najmä strednú generáciu a konzervatívnych čitateľov. Bol jeden z mála euroskeptických novinárov a písal články o euromýtoch, ako napríklad, že EÚ chce štandardizovať veľkosť kondómov a budú sa prispôsobovať Talianom, lebo majú menšie penisy. Vytvoril aj ďalšie úsmevné mýty ako štandardizácia pachu eurohnoja, správna krivka banánov, ako uvádza Guardian, či že eurobankovky spôsobujú impotenciu. Neskôr sa začal venovať politike a už v roku 1993 chcel kandidovať za konzervatívnu stranu do Európskeho parlamentu.

Z komika sa stal starosta a premiér

Do politiky vstúpil a stal sa poslancom Dolnej snemovne parlamentu v roku 2001. K tomu mu vo veľkej miere dopomohlo, že sa začal zúčastňovať satirickej publicistickej relácie BBC s názvom Have I Got News for You. Za ňu dostal aj nomináciu na televíznu cenu BAFTA za najlepší zábavný výkon.

V roku 2008 kandidoval na starostu Londýna a zvíťazil. V tejto pozícii zotrval až dve funkčné obdobia za sebou. Počas nich zaviedol napríklad verejné bicykle, ktoré zožali veľký úspech, zefektívnil dopravu pomocou transportnej karty Oyster či úspešne zvládol aj OH v Londýne v roku 2012.

Brexit a premiér

Po skončení vo funkcii primátora sa opäť stal poslancom Dolnej snemovne a začal podporovať brexit. Po prekvapivom schválení brexitu na pozíciu premiéra rezignoval David Cameron a mnohí videli v Johnsonovi nového premiéra. Ten však povedal, že sa o miesto nebude uchádzať a premiérkou sa v roku 2016 stala Theresa Mayová.

Parlamentné voľby v roku 2017 však ukázali oslabenie jej strany a podala demisiu. Na jej miesto teda nastúpil súčasný premiér Boris Johnoson.

Zlomila mu krk pandémia, úchylný poradca a ekonomická kríza

Ak by nebola pandémia a súčasná ekonomická kríza vyvolaná zdražovaním, dnes by Johnson pravdepodobne neodstupoval. Počas pandémie sa udiala tzv. Partygate (názov odvodený od známej kauzy Watergate), kde bol Boris Johnson počas prísneho lockdownu a zákazu stretávania zachytený na párty. Nepomohlo mu, že svoju účasť napriek dôkazom popieral, pričom sa vyhováral, že to mala byť pracovná schôdza. Aj keď sa za svoje konanie neskôr ospravedlnil, jeho povesť to v očiach politikov aj verejnosti značne nalomilo.

Sériu škandálov dopĺňa tiež aféra okolo Christophera Pinchera, ktorého Boris Johnson len pred niekoľkými mesiacmi vymenoval za zástupcu šéfa poslaneckého klubu konzervatívcov v parlamente. Ako uvádza TASR, ten v súkromnom klube pre členov Konzervatívnej strany v Londýne v opitosti obchytkával dvoch mužov.

Na jeho vládu sa tiež neustále stupňuje tlak pre zvyšujúce sa a rastúce ceny energií a potravín, s ktorými si nevedia poradiť. Aj v reakcií na to ho členovia kabinetu začali vyzývať, aby odstúpil. Keď to on neurobil, začali to robiť oni. Počas uplynulých dní odstúpilo viac než 50 predstaviteľov Johnsonovej vlády. Tlak naňho vzrástol dnes ráno, keď ho na rezignáciu vyzval aj čerstvo vymenovaný minister financií Nadhim Zahawi a demisiu po iba dvoch dňoch vo funkcii podala ministerka školstva Michelle Donelanová.

Aj preto dnes Boris Johnson oznámil, že odstúpi z funkcie. Proces výberu nového šéfa Konzervatívnej strany a tým aj nového premiéra sa podľa neho začne okamžite, informuje TASR.