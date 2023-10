Turistov nadrogoval, zaškrtil, okradol a upálil zaživa: Charles Sobhraj bol najhľadanejším mužom, dnes je na slobode

Chalres Sobhraj si vyslúžil prezývku The Serpent, čo v preklade znamená had. Roky totiž šikovne unikal pred políciou. Zanechal po sebe ničivú stopu. Zdevastovala mnoho rodín, ktoré jeho rukou prišli o svojich blízkych. Keď sa ho raz niekto opýtal, čo robí z človeka vraha, odpovedal, že človek toho buď cíti priveľa a nedokáže sa ovládať, alebo necíti vôbec nič. Jeho príbeh v dramatickej sérii Had môžete pozerať na Epic Drama už od piatka 6. októbra o 21:00.

V článku sa dozviete aj: ako Charles Sobhraj začínal kariéru zločinca;

ako pripravoval svoje obete o život;

ako sa mu podarilo ujsť z väzenia;

čo sa chystá robiť na slobode.

Už v detstve bol svedkom mnohých krutostí

Podľa webu History Extra sa Charles Sobhraj, vlastným menom Hotchand Bhawnani Gurmukh Sobhraj, narodil v roku 1944 v Saigone. Krajina sa v tom čase zmietala v nepokojoch a už v detstve bol Charles svedkom mnohých krutostí. Keď mal 4 roky, jeho matka sa vydala za francúzskeho vojenského dôstojníka a rodina odcestovala do Paríža. Ako informuje Murderpedia, Charles Európu nenávidel, často sa stával obeťou rasizmu a šikany. Ako tínedžer dokonca dvakrát ušiel do Saigonu.

Už v mladosti sa uchyľoval k drobným zločinom. Prvýkrát skončil za mrežami v roku 1963 po tom, ako bol obvinený z vlámania. Situácia sa niekoľkokrát opakovala, kradol autá, no neváhal vykradnúť ani obchod so šperkami, za čo opäť skončil vo väzení. Neskôr bol obvinený aj z falšovania šekov. Postupne sa z neho stával ostrieľaný pašerák a podvodník, ktorý turistom kradol pasy.

Neustále utekal pred zákonom, aby ho nechytili, presúval sa z jednej krajiny do druhej. Prvou známou obeťou, ktorú pripravil o život, sa stal v roku 1972 pakistanský taxikár menom Habib. Nie je známe, prečo to Charles urobil, no taxikárovi vpichol do tela drogu, ktorá ho zabila a jeho telo hodil do rieky. Vrah ale nebol dolapený a v roku 1973 Charles spojil sily so svojím bratom, s ktorým nadrogovali a okrádali bohatých turistov. Podľa The Guardian práve vďaka bratovi sa raz Sobhrajovi podarilo ujsť z väzenia, vymenili si totiž identity.

Holandskú dvojicu upálili zaživa

Podľa Mail Online sa vydával za obchodníka s drahými kameňmi alebo drogového dílera, vystupoval pod falošným menom Alain Gautier a údajne bol veľmi šarmantný a priateľský. Získal si dôveru svojich obetí, spriatelil sa s nimi, následne ich nadrogoval (drogy obetiam nenápadne pridával do nápoja), okradol a neraz ich zavraždil.

V roku 1975 sa k nemu pridal komplic Ajay Chowdhury. Ten turistov zámerne dostal do nepríjemnej situácie a následne im ponúkol pomocnú ruku. Niektoré obete napríklad otrávil a následne sa tváril, že im chce pomôcť a prichýlil ich u seba. Sobhrajovi mala pomáhať aj jeho priateľka Marie-Andrée Leclerc. Tá podľa The Sun neskôr popierala, že by sa na vraždách zúčastňovala, dokonca tvrdila, že o nich ani nevedela. Mnohí ale o jej slovách pohybujú vzhľadom na to, že najmenej jednej z obetí sama podala drogu.

Sobhraj a Chowdhury tvrdili, že turistov nezabíjali zámerne, išlo vraj len o náhodné predávkovanie drogami. Je ale pravdepodobné, že dvojica turistov zabíjala naschvál, aby ich nedokázali nahlásiť a identifikovať na polícii. Holandskú dvojicu totiž podľa The Guardian upálili v čase, keď ešte bola nažive. Pred upálením ich škrtili a dobili.

Polícia nebola ochotná konať

Napriek tomu, že mal na rukách krv už niekoľkých obetí a živil sa len podvodmi a krádežami, Sobhraj ostával na slobode. Podarilo sa ho dolapiť až vďaka diplomatovi, ktorý v tom čase pôsobil v Bangkoku, Hermanovi Knippenbergovi. Knippenberg obdržal list od Holanďana, ktorý sa obával o svoju švagrinú Corneliu Hemker a jej partnera Henricusa Bintanja. Diplomat sa pustil do pátrania a objavil spletitú sieť zločinov Charlesa Sobhraja.

Thajské úrady neboli príliš ochotné zaoberať sa tým. O zmiznutých ľuďoch predpokladali, že sú to len hipisáci, ktorí sa vlastným pričinením dostali do problémov. Knippenberg ale časom prišiel na to, že Sobhraj v priebehu rokov zabil najmenej 12 ľudí. Presný počet obetí nie je do dnešného dňa známy, vyšetrovatelia mu na základe dôkazov dokázali len dve. Charles sa k niekoľkým vraždám podľa CNN priznal. Neskôr tvrdil, že zabíjal len zlých ľudí. Napokon svoje priznanie odvolal a trval na svojej nevine. Množstvo vrážd, ktoré môže mať na svedomí, ostáva naďalej nevyriešených.

Charlesa Sobhraja sa napokon podarilo zatknúť 5. júla 1976 v Indii. Bol odsúdený na 12 rokov za mrežami. Obvinili ho z toho, že nadrogoval skupinu francúzskych turistov. Nedá sa však povedať, žeby mal vo väzení ťažký život. Mohol sa po ňom voľne potulovať a dokonca mu pripravovali pokrmy podľa jeho želania. Podplácal dozorcov a zarábal si drobnými láskavosťami pre majetných väzňov. V marci v roku 1986 z väzenia ušiel, dozorcom dal koláčiky, v ktorých boli lieky na spanie. No o mesiac neskôr v ňom skončil opäť.

Dnes je vrah na slobode

Na slobodu sa opäť dostal v roku 1997 a za sumu 15 miliónov dolárov predal neznámemu francúzskemu producentovi práva na sfilmovanie jeho príbehu. Ten ale film napokon nenatočil. Ako informuje BBC, Sobhraj na slobode príliš dlho nepobudol. V roku 2003 bol zatknutý opäť. Mal cestovať s falošným pasom. Navyše, polícia tvrdila, že má kufor plný dôkazov, vďaka ktorým ho chcela usvedčiť z dovtedy nevyriešených vrážd. Tentoraz mal za mrežami stráviť zvyšok svojho života.

Reuters ale koncom roka 2022 informoval o tom, že v tom čase 78-ročný Sobhraj bol z nepálskeho väzenia, kde si trest odpykával, prepustený. Po prepustení sa vrátil do Francúzska a pre médiá sa vyjadril, že má veľa práce. Vraj musí podať veľa žalôb, vrátane žaloby na Nepál. Myslí si, že s ním tamojšie úrady zaobchádzali neľudsky a porušovali jeho ľudské práva.

