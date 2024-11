Tu kúpite maslo za 2,39 eura: Porovnali sme ceny vajec a masla na Slovensku, v Nemecku a vo Švajčiarsku, sumy vás šokujú

Tento týždeň sme sa rozhodli zrealizovať zaujímavý prieskum cien základných potravín, konkrétne vajec a masla, v troch krajinách — na Slovensku, v Nemecku a vo Švajčiarsku. Aký je výsledok?

Slovenku žijúcu vo Švajčiarsku sme požiadali o zdokumentovanie cien vajec a masla vo Švajčiarsku. Nakoľko sa tento týždeň vybrala na nákup aj do Nemecka, tak nám zdokumentovala ceny týchto dvoch základných potravín aj v nemeckom Kauflande. My sme sa následne vybrali porovnať ceny u nás na Slovensku, konkrétne sme navštívili obchodné reťazce ako CBA, COOP Jednota, Lidl a Tesco.

Koľko stoja vajcia a maslo v Nemecku?

V Nemecku v obchodom reťazci Kaufland kúpite 10 vajec za 2,29 € alebo 2,49 €. Obyčajné 250 g maslo za 2,39 €, špeciálne írske maslo s viac ako 90 % tuku za 2,99 €.

„Švajčiari nám vracajú dane z nákupu v Nemecku. Na hranici sa preukážeme bločkom z obchodov a ak je nákup nad 50 €, tak nám vrátia daň z každého nákupu, bez ohľadu na to, či to je nákup z potravín, elektroniky, hračkárstva, drogérie. Jednoducho úplne z každého obchodu, rovnako aj za služby. Dôvodom je, že Švajčiari majú iný systém platenia daní ako je v EU, berú to tak, že ich občanom v podstate vznikajú zvýšené náklady, ktoré by doma nemali,“ uviedla Zuzana, Slovenska žijúca vo Švajčiarsku.

Aká je cena týchto dvoch základných potravín vo Švajčiarsku?

Vo Švajčiarsku v obchode s názvom Migros kúpite desať vajec v prepočte podľa NBS za 3,74 €. Maslo 250 g tiež za 3,74 €.

„Tieto potraviny tu však vieme kúpiť lacnejšie aj drahšie, závisí od toho, v akom obchode nakupujeme. V potravinách Migros mali takúto cenu. Vo Švajčiarsku však nemajú obchodné reťazce ako sú na Slovensku. Je tu iba Lidl, ale aj tam sa predávajú len švajčiarske výrobky,“ povedala Zuzana, Slovenka žijúca vo Švajčiarsku.

Aké sú ceny u nás?

Na Slovensku sme navštívili obchodný reťazec COOP Jednota, kde boli vajcia celkom vypredané. Maslo Liptov 250 g tam však kúpite za 4,05 € , Tradičné maslo Koliba 250 g stálo tiež 4,05 € a maslo Rajo 250 g 3,95 €.

V Tescu kúpite 10 vajec M za 2,79 €. Maslo Tami 250 g kúpite za 4,19 €, maslo Rajo 250 g za 4,39 € a maslo Liptov 250 g za 3,99 €.

V CBA kúpite 10 vajec z klietkového chovu M za 2,59 € a 10 Tatranských čerstvých vajec kúpite za 3,79 €. Maslo 250 g CBA kúpite za 3,29 €, maslo 250g Tami za 3,49 €, maslo 250 g Liptov za 3,69 € a maslo Rajo 250 g za 3,85 €.

V Lidli bolo vajec už o čosi menej, ale našli sme čerstvé vajcia M z voľného výbehu za 2,99 €. Maslo Pilos 250 g kúpite za 3,29 € a Gazdovské maslo 300 g za 3,99 €.

Z nášho prieskumu teda vyplýva, že najlacnejšie vajcia kúpite v Nemecku, a to za 2,29 €, rovnako aj najlacnejšie maslo za 2,39 €. Vo Švajčiarsku sú ceny za vajcia vyššie ako na Slovensku, ale maslo je lacnejšie vo Švajčiarsku (3,74 €) v porovnaní s niektorými značkami na Slovensku. Avšak na Slovensku je možné nájsť maslo aj za nižšiu cenu (napr. CBA a Lidl po 3,29 €).

Tento náš prieskum by sme teda mohli vyhodnotiť tak, že v Nemecku sú vajcia a maslo lacnejšie ako u nás a vo Švajčiarsku sú ceny približne rovnaké ako na Slovensku. No dôležité je spomenúť, že kým priemerný mesačný plat na Slovensku sa pohybuje okolo 1 500 €, tak v Nemecku je to približne 4 000 € a vo Švajčiarsku až 7 000 €, ako uvádza web oPeniazoch.