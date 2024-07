Toto sa mnohým páčiť nebude: Najväčší mobilný operátor na Slovensku zvýšil ceny paušálov, pozrite si prehľad

Operátor Orange počnúc včerajším dňom zvýšil ceny svojich paušálov bez viazanosti a zrušil aj dátový bonus. Zmena sa týka najmä nových klientov.

Od 10. júla Orange zdražel štvoricu svojich paušálov Plus bez viazanosti o 2 eurá, všimol si web Živé.sk. Cena programov s viazanosťou sa nemení a zostáva rovnaká, Orange ale zrušil dátový bonus pri týchto paušáloch v prípade, že si klient nekúpil dotované zariadenie. Doposiaľ bolo možné u operátora získať bonusové dáta na celý mesiac, ak si k paušálu nevzal aj nejaký mobilný telefón. Výška dát bola rôzna.

Noví zákazníci sa k tomuto benefitu už ale nedostanú, a tí doterajší môžu výhodu dočerpať do konca viazanosti.

Dvíha ceny, ale pridáva bonusy

Okrem zvyšovania cien a rušenia dátových bonusov ale Orange klientom aj pridáva. Konkrétne ponúkne štedrejšie dotácie na mobily pri vybraných paušáloch. Viac sa dozviete na webe operátora. Prehľad nových cien paušálov Plus bez viazanosti si môžete pozrieť v tabuľke nižšie.

Základný paušál Plus – 21 eur (200 min, neobmedzené SMS a 5 GB dát)

Stredný paušál Plus – 27 eur (neobmedzené volania, neobmedzené SMS a 10 GB dát)

Veľký paušál Plus – 37 eur (neobmedzené volania, neobmedzené SMS a 30 GB dát)

Prémiový paušál Plus – 47 eur (neobmedzené volania, neobmedzené SMS a 200 GB dát)