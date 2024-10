Tomáš Bezdeda sa podelil o dojímavý moment, ktorý mnohých chytí za srdce. Tento detail sa každému vryje do pamäti

Bývalý superstarista si užíva prvé hodiny ako novopečený dvojnásobný otec synčeka Eliáša. Malému Jakubkovi tak pribudol súrodenec, z ktorého sa teší známy spevák a jeho manželka Ivana.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čerstvú novinku oznámil Tomáš Bezdeda na sociálnej sieti, ktorú vzápätí zaplavila vlna gratulácií.

„Vow kamaráti, som taký dojatý a zaľúbený do nich. Vitaj Eliáš. Doma ťa čaká braček a maminka sa nevie na teba vynadívať. Nedá sa to opísať, vow, asi si dám aj pohár dobrej whisky a možno aj dva,” napísal spevák do popisu k fotografii, na ktorej sú šťastní manželia so synčekom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tomáš Bezdeda (@tomas_bezdeda)

Emotívna fotografia na sociálnej sieti

Dokonca stihlo prísť aj k stretnutiu malých bratov, čo zvečnila Ivana na snímke zverejnenej v príbehu na Instagrame. Po pozretí fotografie, ktorú zdieľal tiež Tomáš, mnohých prepadnú slzy dojatia.

Pozornému oku totiž neujde jeden zaujímavý detail. Na snímke pôsobí Jakubko staršie. Napriek tomu, že má len necelý rok a pol, stojí pri svojom bračekovi, ktorého pobozkal na hlavičku. Táto dojímavá chvíľka, zachytená na fotografii, je ukážkou, ako vyzerá súrodenecká láska.

Zareagovali aj známe osobnosti