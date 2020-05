Tom Cruise bude natáčať film priamo vo vesmíre. Pomôžu mu v tom NASA aj SpaceX Elona Muska

Čoskoro sa to možno stane realitou. Tom Cruise sa totiž rozhodol spolupracovať s NASA a vytvoriť tak film priamo z paluby Medzinárodnej vesmírnej stanice.

Herci neraz musia obetovať kvôli pripravovanému filmu veľa času a energie. Musia podstúpiť obrovské zmeny, precestovať svet a zžiť sa s postavou. Tom Cruise však tvorenie filmov posúva ešte o kúsok ďalej. Ako totiž informuje CNN, rozhodol sa spolupracovať s NASA a natočiť film priamo vo vesmíre. Natáčanie sa bude odohrávať na Medzinárodnej vesmírnej stanici, ktorá je považovaná za obrovské vesmírne laboratórium vznášajúce sa vyše 400 kilometrov nad Zemou.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020