Ak si chcete udržať vzťah, uistite sa, že hovoríte svojmu partnerovi tieto frázy. Mnohé vás šokujú, no sú nevyhnutné

Vo vzťahoch sa často zameriavame na veľké gestá, no práve maličkosti v každodennej komunikácii majú zásadný vplyv na dlhodobú spokojnosť vo vzťahu. Aké slová môžu podporiť dôveru, porozumenie a blízkosť medzi partnermi? Podľa terapeutov existuje šesť viet, ktoré môžu výrazne pomôcť vášmu vzťahu rásť.

V partnerskej komunikácii nejde len o to, čo hovoríme, ale aj ako to hovoríme. Slová majú moc budovať mosty alebo stavať bariéry. Ak si osvojíte tieto jednoduché, no účinné frázy, vytvoríte vo vzťahu bezpečné prostredie plné porozumenia, dôvery a vzájomného rešpektu. A to je základ každého harmonického partnerstva.

Amy Morin, psychoterapeutka a autorka knihy 13 vecí, ktoré mentálne silné páry nerobia, identifikovala šesť fráz, ktoré sú v zdravých vzťahoch bežné. Ako uviedla pre CNBC Make It, ich pravidelné používanie naznačuje, že pár už má silné mentálne základy. Ak ich však partneri zatiaľ nepoužívajú, môžu ich postupne začleniť do komunikácie a posilniť tak nielen svoj vzťah, ale aj seba samých. Morin zdôrazňuje, že čím viac partneri medzi sebou komunikujú, tým je ich vzťah pevnejší – práve preto, že tak môžu lepšie vyjadriť svoje pocity, ocenenie a empatiu voči sebe navzájom.

Chcem ti povedať niečo, čo ťa možno nepoteší

Aj keď priznanie môže partnera znepokojiť, táto veta naznačuje empatiu a úprimnosť, čo je vo vzťahu veľmi cenné. Morin zdôrazňuje, že otvorené priznanie chýb a úprimnosť v komunikácii o vlastných potrebách môže partnerom pomôcť rásť a posilniť ich vzájomné puto. Psychoterapeutka odporúča otvorene vyjadrovať svoje pocity namiesto ich potláčania, napríklad vetou: „Cítila som sa nepríjemne, keď si mame povedala o našich súkromných veciach.“ Priamy rozhovor o nepríjemných situáciách pomáha riešiť problémy skôr, než sa nahromadia.

Teraz potrebujem tvoju podporu