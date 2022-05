Tento parazit sa v ľudskom tele snaží prežiť čo najdlhšie. Svojich hostiteľov mení na atraktívnejších

Prvok Toxoplasma gondii patrí medzi pomerne bežne sa vyskytujúce parazity. Zapríčiňuje nepríjemné ochorenie, toxoplazmózu. Vyvoláva však aj mnohé symptómy, ktoré vedci celkom neprebádali do dnešného dňa. Najnovšia štúdia napríklad ukázala, že parazit napáda aj mozog a spôsobuje, že sú niektorí ľudia atraktívnejší.

Vyvoláva aj psychotické epizódy

Parazit Toxoplasma gondii podľa odborníkov vyvoláva pestrú škálu neurologických ťažkostí. Ako píše portál Science Alert, môže dokonca spôsobiť aj schizofréniu či psychotické epizódy. Nedávno sa vedcom podarilo objaviť nový, vskutku bizarný príznak toho, že má človek v mozgu parazita. Ako popisujú odborníci v štúdii publikovanej prostredníctvom portálu Peerj, ľudia nakazení týmto prvokom sa javia na pohľad ako atraktívnejší, ale aj zdravší.

Môže to znieť zvláštne a nepravdepodobne. Z evolučného a biologického hľadiska to však podľa vedcov dáva zmysel. Jedna z hypotéz, s ktorou vedci prišli, hovorí, že nakazené zviera (alebo človek) môže čerpať isté benefity z toho, že má v tele parazita. Vďaka tomu T. gondii zvyšuje svoje šance na to, že vydrží v hostiteľskom organizme dostatočne dlho a bude sa môcť množiť a šíriť ďalej.

V jednej zo štúdií napríklad vedci zistili, že samce potkanov, ktoré mali v tele parazita, boli vnímané ako príťažlivejšie a samičky si ich častejšie vyberali na párenie. Odborníci sa snažili preskúmať, či to platí aj u ľudí. Výsledky sú zatiaľ nejednoznačné, naznačujú však, že nakazení muži majú v tele vyššiu hladinu testosterónu. Je však možné, že vysokú hladinu hormónu mali už predtým, čo mohlo zvýšiť šance na to, že sa parazit usídli práve v ich organizme.

Nakazení pôsobia atraktívnejšie a zdravšie

Ďalšia z hypotéz hovorí, že parazit je schopný nenápadne meniť fenotyp človeka (súhrn vonkajších znakov a vlastností). Manipuluje chemickými látkami v organizme vrátane neurotransmiterov a hormónov. Aby vedci hypotézy overili, porovnávali 22 mužov a 13 žien nakazených T. gondii so vzorkou 178 zdravých ľudí. Výsledky ukázali, že ľudia, ktorí mali v tele parazita, mali výrazne nižšiu fluktuačnú asymetriu tváre ako tí zdraví.

Fluktuačná asymetria je odchýlka od symetrie zapríčinená životným štýlom či genetikou. Navyše, infikované ženy mali aj nižšie BMI. Ľudia v skupine infikovaných sa zároveň aj sami hodnotili ako atraktívnejší a udávali aj vyšší počet sexuálnych partnerov. V inom výskume vedci predložili 205 hodnotiteľom fotografie zdravých a infikovaných ľudí. Opäť, infikovaní boli hodnotení ako atraktívnejší a zdravší.

Vedci však pripúšťajú, že v súčasnosti sú to z veľkej časti len špekulácie a po vysvetleniach stále pátrajú. Aby sa ktorúkoľvek z hypotéz podarilo vyvrátiť alebo potvrdiť, bude potrebné vykonať výskumy na väčších vzorkách ľudí.