Televízna svokra odhalila svoje tajomstvo. Gizka Oňová prezradila, vďaka čomu má na tvári vždy úsmev

Speváčka, herečka a, samozrejme, televízna svokra bola roky hviezdou televíznych obrazoviek. Hoci ju tam už dnes tak často nevidieť, zabudnúť sa na ňu rozhodne nedá. Či už ide o jej rady, pri ktorých si nebrala servítku pred ústa, alebo o úsmev, ktorý nikdy nestráca z tváre.

Najnovšie sa Gizka Oňová ukázala ako hostka v Dámskom klube. Ako píše portál STVR, prišla tam navariť, zaspievať a nešetrila ani rozdávaním pozitívnej energie. Speváčka sa ukázala po boku Sone Müllerovej a Karin Majtánovej, ktoré sú tiež známe svojím príjemným vystupovaním, a tak bolo o zábavu postarané.

Čo je jej tajomstvo

Predtým ako sa objavila na televíznych obrazovkách, zodpovedala aj niekoľko otázok pre fanúšikov Dámskeho klubu na sociálnej sieti. Prezradila, že sa teší z vnúčat, z toho, keď ju navštívi rodina, ale tiež má radosť zo spoločných obedov s manželom.

A čo sa týka toho, vďaka čomu má vždy úsmev na tvári? Je na to jednoduchá odpoveď. Priznala: „V tomto veku pozdvihne náladu už to, keď ráno vstanem a nič ma nebolí a mám pred sebou pekný plán. To znamená, že mám v pláne napríklad ísť na vychádzku, alebo si urobiť nákup. Aj to mám inak veľmi rada, to je tiež program.“

Gizka navyše prezradila aj svoj osvedčený trik do kuchyne. Pomôže každému, kto sa chce najesť rýchlo, lacno a nemá problém jesť rovnaké jedlo aj viac dní po sebe. „Veľakrát, keď sa mi podarí uvariť nejaké jedlo a je ho veľa ako gulášového typu, tak to ešte zahorúca dám do zaváraninových pohárov, ešte to chvíľku sterilizujem, nechám vychladnúť a nájdem to v chladničke v tej správnej chvíli ako dobre uložené peniaze v banke. To ma vie potešiť, lebo v tom momente máte čistú kuchyňu a o pár minút hotové jedlo,“ odhalila televízna svokra.