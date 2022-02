Taliansku políciu vydesil strašidelný nález. Mŕtva mumifikovaná žena sedela v dome za stolom 2 roky

Čím ďalej, tým menej času nám ostáva na to, aby sme sa venovali jeden druhému. Rodine sa venujeme pomenej a príbuzných, ktorí s nami nežijú, navštevujeme zriedka. Izolácia však v niektorých prípadoch naberá extrémne rozmery. Dôkazom je 70-ročná žena, ktorá zomrela pred 2 rokmi, no jej mumifikované telo objavila polícia až teraz.

Mŕtvola sedela za stolom najmenej 2 roky

Talianska polícia objavila mumifikované pozostatky 70-ročnej ženy. Viac ako 2 roky po tom, čo zomrela, ostalo jej telo usadené za stolom a nikto po nej nepátral. Ako píše portál The Guardian, toto nie je ojedinelý prípad a jednoznačne je to varovný prst – ľudia by mali viac dbať o svojich blízkych, navštevovať ich a aspoň z času na čas ich kontaktovať, aj keď nežijú v jednom meste.

Nanešťastie, Marinella Beretta už nemala živých príbuzných, ktorí by sa o ňu starali. Žila sama na severe Talianska v meste Prestino. Polícia ju našla po búrlivej víchrici, po ktorej hrozilo, že sa stromy v jej záhrade zrútia na dom. Keď ju nevedeli kontaktovať telefonicky, prišli ženu navštíviť osobne.

Osamelosť predstavuje čoraz závažnejší problém

Susedia pre talianske médiá priznali, že Marinellu nevideli už najmenej 2,5 roka. Predpokladali však, že sa možno odsťahovala na iné miesto krátko po tom, ako Taliansko zasiahla pandémia koronavírusu. Talianska ministerka Elena Bonetti sa na Facebooku vyjadrila, že ju trápia výčitky svedomia pri pomyslení na to, koľko ľudí trpí osamelosťou, na koľko ľudí sa jednoducho zabúda.

Takmer 40 % ľudí vo veku viac ako 75 rokov žije v Taliansku osamote. Drvivá väčšina z nich nemá nikoho, na koho by sa obrátili, nepoznajú susedov a nemajú priateľov, na ktorých by sa v prípade núdze mohli spoľahnúť. Marinella je priam zosobnením takejto krutej osamelosti.

Čoraz viac ľudí nielen žije osamote, ale osamote aj zomiera a trvá dlho, kým si to niekto všimne a nielen v Taliansku. „Skutočne smutné nie je to, že si nikto nevšimol, že Marinella zomrela. Smutné je, že si nikto neuvedomoval, že bola Marinella Beretta nažive,“ informovali talianske noviny Messaggero.