Takto sa podporujú obľúbené krčmy počas pandémie. Muž navštívil 51 pubov za 9 hodín, vypil len dva litre piva

Nejakým zázrakom sa mu ale podarilo vypiť iba 2,27 litra.

Ako píše web LAD Bible, 48-ročný Matt Ellis prešiel priemerne päť krčiem každú hodinu, ale počas maratónu vypil iba 2.27 litra alkoholu – malé množstvo alkoholu vysvetlil tým, že sa krotil „kvôli svojmu zdraviu“.

Pomarančový džús a diétna kola

Miesto toho Matt vytvoril nový rekord pitím pomarančového džúsu a diétnej koly, ktorých vypil celkovo 6 litrov od začiatku výzvy. Celkový čas výzvy bol 8 hodín a 52 minút.

Na prekonanie v Guinessovej knihe rekordov musel Matt vypiť aspoň 125 ml alkoholu v najmenej 50 puboch na to, aby sa mu podarilo prekonať predošlú hranicu.

Ako sa Matt vyjadril: “Chcel som, aby to bola zodpovedná výzva a nepil som príliš veľa kvôli svojmu zdraviu. Možno pred niekoľkými rokmi by som to urobil s 51 alkoholickými nápojmi, ale dnes už určite nie.”

Matt začal výzvu pollitrom piva vo Wetherspoon v Cambridge. Svoje dobrodružstvo začal pred obedom po tom, čo zjedol typické anglické raňajky, aby si „pripravil žalúdok“.

Počas pub crawlingu, ktoré sa skončilo v jeho rodnom meste St Neots, Cambs už nejedol, ale vypil dokopy zhruba 6,3 litra tekutín. Matt povedal: “Pil som toľko tekutín, že by som nezvládal jesť. Počas noci som potom išiel šesť alebo sedemkrát na záchod.”

V každej krčme strávil v priemere štyri minúty a vyhýbal sa miešaným drinkom, namiesto toho siahal po rýchlejších možnostiach, ako je napríklad sóda, limonáda či zázvorové pivo.

Jeho pokus o svetový rekord sledovali nezávislí svedkovia, ktorí ako dôkaz odfotili Matta s jeho drinkom vo všetkých 51 krčmách. Matt túto výzvu vysvetlil takto: “Išlo len o získanie nejakej podpory pre krčmy, ktoré sa počas pandémie zatvorili. Bol to naozaj zlý rok. Chcel som zvýšiť profil pubov pre ľudí, aby sa dostali do ich miestneho prostredia a podporili ich komunitu.”

Predstavitelia Guinnessovej knihy rekordov pravdepodobne zhodnotia Mattov výsledok v priebehu budúceho týždňa.