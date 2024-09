Takéto vyznanie v Zámene manželiek ešte nebolo. Neuveríte, čo žena spravila ako dôkaz svojej lásky

V Zámene manželiek, alebo teda v súčasnosti už len v českej verzii Výměna manželek, sú týždne, kedy prebieha výmena bez problémov. Počas niektorých však dochádza aj k bizarným situáciám a odhaľuje sa niečo, čo by diváci rozhodne nečakali – napríklad mamička, ktorá pred deťmi zamyká chladničku.

Tento týždeň sa vo Výměne manželek vystriedali Hanka, ktorá žije na samote pri lese a Andrea, ktorá žije v meste. Nielen ich životné podmienky sú však odlišné, keďže TV Nova hneď opísala Hanku ako pokojnú a Andreu zas ako temperamentnú, teda presný opak. A presne to sa odrazilo aj v danej epizóde.

Nechala si ho vytetovať

Počas výmeny mala Hanka dostatok času premýšľať nad svojím vzťahom s manželom. Keď si uvedomila, že je šťastná, že má doma toho najlepšieho chlapa, rozhodla sa mu ukázať, že ho bude navždy milovať a vážiť si ho, a to spôsobom, ktorý diváci v tejto relácii rozhodne ešte nevideli.

„Mám doma toho najlepšieho manžela, tak som si ho nechala vytetovať,“ prehlásila Hanka, ktorá svoje nové tetovanie ukázala manželovi až v momente, kedy oba páry zasadli za jeden stôl. Jeho prvotnou reakciou bol smiech a vyzerá to tak, že ho toto gesto potešilo. Rovnako to však necítili všetci diváci.

Reakcie divákov

Drvivá väčšina divákov sa v komentároch zhodla, že by do niečoho takého v živote nešli. „V živote nie a mohol by byť aj zlatý,“ reagovala pohotovo diváčka. Ďalšia zas poskytla menej optimistický a viac realistický pohľad. Napísala: „Nikdy v živote. Aj keď svojho chlapa milujem, ale nikto nevie, čo bude o pár rokov.“

„Nikdy by som sa nenechala tetovať. Načo? Myslím, že sa dá vyznať lásku aj inak,“ zhodnotila tretia.

Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí jej gesto ocenili. Jedna žena napríklad priznala: „Keby som bola milovník tetovania, môjho manžela by som si pokojne nechala vytetovať.“