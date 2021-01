Sulík naďalej nesúhlasí s celoplošným ani povinným testovaním vo firmách. SaS z koalície nevystúpi

Republiková rada strany Sloboda a Solidarita, poslanecký klub strany a zástupcovia regionálnych štruktúr SaS stoja za predsedom strany Richardom Sulíkom. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal generálny manažér strany Roman Foltin. Republiková rada sa podľa jeho slov ďalej uzniesla na tom, že vystúpenie SaS z koalície by nebolo v záujme Slovenska, a preto strana zostáva jej pevnou súčasťou.

„Mrzí nás, že vyhlásenia pre médiá pôsobia tak, akoby najväčším súperom pre hnutie OĽaNO neboli Smer-SD a Hlas-SD, ale strana SaS. Tento osobný konflikt prichádza v najhoršom čase, keď sa Slovensko zmieta v druhej vlne pandémie. Premiér kontinuálne útočí na SaS a jej predsedu a šíri nepravdy,“ zdôraznil Foltin.

Ministra hospodárstva a lídra strany Richarda Sulíka prekvapila intenzita útokov predsedu vlády SR Igora Matoviča na jeho adresu a považuje ich za také, ktoré idú „cez čiaru“. „Hlavne, sú to čisté nepravdy a veľmi zle sa mi to počúva, keďže to bolo úplne inak. Viem to ja a vie to aj Igor Matovič,“ uviedol šéf liberálov.

Doplnil, že na ďalšie osobné útoky reagovať nebude. „Budem reagovať len vtedy, ak budem konfrontovaný s ďalšími nepravdami,“ priblížil minister. Trestné oznámenia na premiéra však podávať nebude. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vyzval, aby dodržiavalo dohodu z 23. decembra 2020 a neútočilo na koaličných partnerov.

Sulík je proti povinnému testovaniu vo firmách

SaS nepodporí povinné testovanie na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľov vo firmách, rovnako nesúhlasí s celoplošným testovaním Slovenska v takej forme, ako bolo v novembri minulého roka. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii. Vypracovaný plán testovania vo firmách chce predložiť na najbližšie rokovanie vlády.

Mal by byť založený na dobrovoľnosti, firmy by mali dostať testy i kompenzáciu nákladov. Celoplošné testovanie si vie predstaviť skôr vo forme posilnenia mobilných odberných miest. Presadzovať chce zmysluplný postup.

Koaličná strana SaS podporuje celoplošné testovanie pokiaľ sa bude realizovať prostredníctvom zvýšenia kapacity mobilných odberových miest. Mobilné odberové miesta by pritom podľa Sulíka mali byť finančne motivované, aby robili viac testov ako v súčasnosti. Aktuálne totiž dostávajú zdroje za 250 testov denne, návrh je, aby ich prevádzkovatelia dostali navyše zdroje za každý test, ktoré urobia nad počet 250. Minister hospodárstva pritom zopakoval, že testov na Slovensku bolo a je dostatok.

S nákupom RapiGen testov nemal nič, riadil to sám premiér

Minister hospodárstva Richard Sulík odmieta, že by mal niečo dočinenia s nákupom RapiGen testov na ochorenie COVID-19, ktoré premiér Igor Matovič označil za zlé. Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že nákup týchto testov ešte pred prvým plošným testovaním riadil sám premiér. Odsúhlasila to vtedy podľa jeho slov i komisia, ktorú tvorili aj zástupcovia rezortu zdravotníctva.