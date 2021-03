Suezský prieplav je konečne opäť voľný, zakliesnenú loď sa po týždni podarilo uvoľniť

Uviaznutú nákladnú loď MV Ever Given v Suezskom prieplave sa po takmer týždni podarilo uvoľniť. Oznámil to správca kanála Leth Agencies s tým, že ju odťahujú ďalej do stredu prieplavu na kontroly.

Flotila remorkérov s pomocou vrcholiaceho prílivu uvoľnila provu lode z piesočného brehu kanála a odťahujú ju do Veľkého horkého jazera, ktoré rozdeľuje severnú a južnú časť prieplavu. Tam plavidlo podrobia prehliadkam.

Kontajnerová loď Ever Given plaviaca sa pod panamskou vlajkou, ktorá smerovala z Ázie do Rotterdamu, uviazla v Suezskom prieplave minulý utorok. Približne 400 metrov dlhá prekážka s asi 20-tisíc kontajnermi denne bránila v preprave tovarov v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov.

Jej osud zatiaľ nie je známy

Zatiaľ nie je známe, či bude loď pokračovať do Európy alebo ju prevezú do iného prístavu na opravy. Rovnako ešte nie je známe, kedy sa premávka v kľúčovom prieplave vráti do normálu. Pred vstupom do Suezského prieplavu z oboch strán čaká viac ako 300 lodí prepravujúcich najrôznejší náklad od ropy po dobytok. Dátová firma Refinitiv odhadla, že nahromadenie lodí by sa mohlo vyriešiť do desiatich dní.

Desiatky ďalších lodí sa rozhodli ísť dlhšou cestou a oboplávať Afriku okolo Mysu dobrej nádeje na južnom cípe kontinentu. To však spôsobí výraznejšie oneskorenie plánovaných dodávok. Suezský prieplav je dôležitý bod v celosvetovej námornej doprave a prevoze tovaru z Východu na Západ. Prechádza tadiaľ zhruba 10 % svetového obchodu.