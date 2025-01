Študuj ako v USA: Táto vysoká škola v Prahe ti dá americký titul a otvorí dvere do sveta

Vybrať si správnu vysokú školu nie je vôbec jednoduché. Okrem toho, že človek chce študovať niečo, čo ho zaujíma, je potrebné myslieť aj na to, aby štúdium otvorilo čo najviac brán v pracovnom svete. Práve na to myslí súkromná vysoká škola University of New York in Prague.

Otvára nové pracovné príležitosti

V súčasnosti má človek kvantum možností, ak sa chce po strednej škole vybrať ďalej a pokračovať na vysokej škole. Rozhoduje sa z obrovského množstva vysokých škôl, ale aj odborov, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Medzi zahraničné vysoké školy, ktoré by ste jednoznačne nemali prehliadnuť, patrí aj University of New York in Prague. Poskytuje možnosť študovať zaujímavé odbory, kde si človek vždy nájde uplatnenie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa University of New York in Prague (@unyp)

Prioritou nie je bifľovanie poučiek, ale vzdelávanie, ktoré vám otvorí dvere a obzory a umožní rozhliadnuť sa po pracovných príležitostiach aj v zahraničí. UNYP kombinuje tradičné prístupy k učeniu s modernými metódami. Vyučovanie prebieha v menších skupinách a často na individuálnej úrovni. Študenti tak dostanú komplexné vzdelanie, ktoré ich pripraví na výzvy, ktorým budú čeliť po doštudovaní. Nebudú prehliadaní v obrovskej hale plnej desiatok ďalších študentov, kde hlavnou vyučovacou metódou je odklikanie prezentácie.

Až 90 % študentov si úspešne nájde zamestnanie

Vysoká škola sa môže pochváliť tým, že po doštudovaní si až 90 % študentov úspešne nájde zamestnanie, často v prestížnych spoločnostiach po celom svete. Štúdium kompletne prebieha v angličtine, študent je tak pripravený nielen po vedomostnej, ale aj po jazykovej stránke. Ďalšou z výhod je medzinárodné prostredie. UNYP totiž poskytuje zázemie, vzdelanie a možnosť získať americký, ale aj duálny európsky titul študentom až zo 60 krajín sveta. Podporuje multikultúrne prostredie, ktoré študentov obohatí po každej stránke.

UNYP poskytuje vzdelávanie na bakalárskom stupni, ale tiež možnosť pokračovať v štúdiu aj na magisterskom stupni. Samozrejme, štúdium na vysokej škole môže byť finančne zaťažkávajúce, no UNYP ponúka rôzne štipendiá, ktoré prístup k vzdelaniu uľahčia. Myslí aj na ubytovanie. Praha sa jednoznačne radí medzi najkrajšie metropoly na svete, no bývanie tu môže byť drahé, ako vo všetkých veľkých mestách, a to aj pre študentov. Dostupná je preto možnosť ubytovať sa na internáte na pražských Vinohradoch. V porovnaní s inými mestami nájdete v Prahe aj pomerne lacné internáty, vďaka čomu sú školy o to väčším lákadlom.

Formuje budúcich lídrov

Samozrejme, dôležité je nesedieť nonstop nad knihami. UNYP núka možnosť stať sa členom rôznych klubov, venovať sa rôznym záujmom a mimoškolským aktivitám a vytvoriť si tak aj nové kontakty a priateľstvá. Akým oblastiam a odborom sa na University of New York in Prague môžete venovať? V rámci bakalárskeho stupňa ponúka možnosť študovať informačné technológie, anglickú literatúru, psychológiu, medzinárodné vzťahy, komunikáciu a médiá, ale aj obchod a administratívu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa University of New York in Prague (@unyp)

Študent sa ďalej môže zamerať na to, čo ho v rámci odboru konkrétne zaujíma. Napríklad, v rámci biznisu je možné urobiť si certifikáciu v oblasti financií, ľudských zdrojov, marketingu, dátovej analýzy či behaviorálneho aspektu marketingu. Cieľom UNYP nie je len naliať študentom do hláv kvantum teoretických vedomostí, z ktorých veľkú časť neskôr aj tak zabudnú.

Kladie dôraz aj na budovanie sebadôvery a snaží sa inšpirovať ľudí k tomu, aby na sebe pracovali a verili, že môžu dosiahnuť akékoľvek ciele, ktoré si stanovia. Zameriava sa nielen na teoretické poznatky, ale najmä na to, čo študent dokáže neskôr použiť v praxi. Chce nielen vzdelávať, ale aj formovať budúcich lídrov. So všetkým, čo University of New York in Prague ponúka, sa môžete zoznámiť aj v rámci dní otvorených dverí, ktoré sa konajú aj vo virtuálnej podobe.