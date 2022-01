Štúdia, ktorá vás nepoteší: Aj mierne pitie alkoholu je škodlivé, ukazuje výskum až 350-tisíc ľudí

O alkohole sa hovorí, že je to metla ľudstva. Je zložité sa mu vyhýbať, je prítomný v podstate pri každej spoločenskej udalosti a často sa jeho konzumácia ospravedlňuje zdravotnými benefitmi. Tie alkohol podľa novej štúdie zo Spojeného kráľovstva ale nemá.

Ani jeden „zdravotný“ či pohár piva k večeri nie je pre naše zdravie prospešný. Tvrdia to akademici z cambridgeskej University Anglia Ruskin. Tí skúmali hospitalizácie súvisiace s kardiovaskulárnymi ochoreniami u viac ako 350-tisíc obyvateľoch Spojeného kráľovstva vo veku od 40 do 69 rokov na základe údajov získaných zo štúdie UK Biobank. Svoje zistenia zhrnuli do štúdie publikovanej v časopise Clinical Nutrition.

Sledovali ich 7 rokov

Skúmaná vzorka zahŕňala celkovo 333 259 ľudí, ktorí konzumovali alkohol. Účastníci boli požiadaní, aby uviedli ich celkový týždenný príjem alkoholu a tiež popísali, o aký druh ide, a teda či požívajú pivo, víno alebo liehoviny. Títo účastníci štúdie boli následne sledovaní približne 7 rokov, pričom sa zachytávali všetky prípady, keď boli hospitalizovaní v dôsledku kardiovaskulárnych problémov, píše sa v tlačovej správe.

Zo štúdie boli vylúčené osoby, ktoré už v minulosti prekonali kardiovaskulárnu príhodu a tiež bývalí alkoholici, alebo tí, ktorí jednoducho odmietli poskytnúť dáta o svojej konzumácii alkoholu.

Najväčší podvod od dôb, kedy sa tvrdilo, že fajčenie je zdravé

Analýza dát zistila, že tí účastníci, ktorí vypili menej ako 14 jednotiek alkoholu za týždeň, čo je maximálny limit odporúčaný v Spojenom kráľovstve, mali po vypití každého ďalšieho 1,5 litra piva o 23 % zvýšené riziko kardiovaskulárnych príhod. Jedna jednotka alkoholu je pritom malý kalíšok liehoviny (25 ml). Takže jeden poldecák sú dve jednotky, jedno 12-stupňové pivo sú približne 2,5 jednotky a jedna fľaša vína (750 ml a 13,5% alkoholu) je asi 10 jednotiek.

Autori tvrdia, že predsudky v existujúcich epidemiologických dôkazoch viedli k širokému prijatiu „krivky v tvare písmena J“, ktorá nesprávne naznačuje, že nízka až mierna konzumácia alkoholu môže byť prospešná pre kardiovaskulárne zdravie.

Tieto predsudky zahŕňajú ľudí, ktorí nepijú alkohol ako referenčnú skupinu. Avšak, mnohí z nich alkohol nepijú z dôvodu už zlého zdravia. To znamená, že človek, ktorí síce alkohol pije, no nemá žiadne choroby ani ochorenia, pritom sa stravuje zdravo a cvičí, je na tom z pohľadu zdravia lepšie ako človek, ktorý síce nepije, avšak má obezitu, nedostatok pohybu, či už iné pridružené ochorenia. Pri laickom porovnaní týchto dvoch skupín sa tak pitie alkoholu naoko môže javiť ako zdravšia voľba.

„Takzvaná krivka v tvare písmena J týkajúca sa vzťahu srdcovo-cievnych chorôb a konzumácie alkoholu, a ktorá naznačuje zdravotný prínos nízkej až strednej konzumácie alkoholu je najväčším mýtom od čias, kedy sa tvrdilo, že fajčenie je zdraviu prospešné,“ uvádza autor štúdie doktor Rudolph Schutte.

Podľa neho aj tí, ktorí pijú menej ako 14 jednotiek alkoholu týždenne majú zvýšené riziko ochorenia srdca či ciev. „Aj keď veľa počúvame o konzumentoch vína, ktorí majú nižšie riziko ochorenia koronárnych artérií, naše údaje ukazujú, že riziko iných kardiovaskulárnych príhod u nich znížené nie je,“ uviedli autori.

Schutte hovorí, že predsudky obsiahnuté v epidemiologických dôkazoch maskujú, či podceňujú riziká spojené s konzumáciou alkoholu. Avšak, keď sa tieto predsudky zohľadnia, odhalia sa nepriaznivé účinky aj nízkej konzumácie alkoholu.