Strana Andreja Danka sa vyjadrila k zrušeniu paušálnych výdavkov a zdvihnutiu dane podnikateľom. Toto nikdy nedovolí

Slovenská národná strana (SNS) nikdy nedovolí, aby sa malým a stredným podnikateľom zdvihli dane alebo zrušili paušálne výdavky. Uviedla to SNS s tým, že odmieta politické vyjadrenia strany Sloboda a Solidarita (SaS) o tom, že dôjde k zrušeniu paušálnych výdavkov a zdvihnutiu daňového zaťaženia pre živnostníkov. Ako SNS uviedla, v období 2016 až 2020 zdvihla paušálne výdavky na úroveň 60 percent a súčasne presadila 15-percentnú daň pre všetky firmy s obratom do 100-tisíc eur.

„Žiaľ, strana SaS v roku 2021 opäť pre živnostníkov, ako aj právnické osoby s obratom do 100-tisíc eur, zdvihla daň z príjmu takmer na úroveň 20 percent. SNS preto vyzýva liberálov, aby sa v prvom rade zamysleli nad svojimi politickými krokmi, keď zdvíhali dane živnostníkom a malým firmám,“ vyhlásila strana s tým, že sa za obdobie 2020 až 2023 neurobilo pre živnostníkov a podnikateľov vôbec nič.

Podľa SaS mal predseda SNS Andrej Danko nedávno vyhlásiť, že v koalícií je tlak na zrušenie alebo zníženie paušálnych výdavkov pre živnostníkov ako súčasť konsolidácie verejných financií. Zmena by sa týkala viac ako 260-tisíc živnostníkov, pre ktorých by to podľa SaS bolo likvidačné rozhodnutie. Ministerstvo financií SR to odmietlo ako špekulácie. Ako uviedol pre agentúru SITA rezort financií, ministerstvo odmieta podporovať šírenie politicky motivovaných špekulácií o tejto téme. Tie nie sú navyše podľa ministerstva aktuálne ničím podložené.