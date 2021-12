Ako sa starať o oblečenie tak, aby pôsobilo novo? Takto sa zbavíte žmolkov a vrátite pôvodnú farbu obľúbeným kúskom

Starostlivosť o naše oblečenie je jednou zo základných činností, ktoré by ste mali pravidelne vykonávať, ak chcete, aby mal váš šatník dlhú životnosť. Najmä vtedy, keď prechádzate medzi sezónami.

Menej hrejivé jesenné kúsky budú v tomto počasí pravdepodobne slúžiť len na vrstvenie a tie hrubšie a teplejšie budú základom, na ktorom môžete vystavať svoje síce nie nové, no stále trendy outfity. Tieto obdobia sú ideálne na to, aby ste povysávali a utreli prach zo všetkých poličiek vo vašej skrini. Je ale tento krok naozaj taký dôležitý?

Pravdou je, že svoje veci radi a často nosíme vtedy, keď naša skriňa vyzerá ukážkovo. Všetky naše veci sú viditeľné a usporiadané do dokonalých komínkov. Na spodku skrine sa nenachádza žiaden prach a naše veci vyzerajú ako na pulte nákupného centra. Práve preto je podstatné, aby bol váš šatník uprataný a všetky veci v ňom na dosah. Každé ráno sa tak oblečiete jednoduchšie, zabijete menej času vymýšľaním a nebudete chcieť kupovať vždy nové oblečenie.

Ako by ste sa mali starať o svoje oblečenie, aby vydržalo čo najdlhšie? Ako dosiahnete, aby vaše staré oblečenie vyzeralo ako nové? Momentálne sa nachádzame v období medzi plusovými a mínusovými teplotami. Tieto tipy sa tak budú vzťahovať najmä na naše jesenné a zimné oblečenie.

Nájdite oblečenie, ktoré si zaslúži extra starostlivosť

Aby ste mali vo svojich veciach lepší prehľad, vyberte všetky vyblednuté, ožmolené či zatuchnuté veci zo skrine. Umiestnite ich na jednu kopu a vyčleňte si na ich osvieženie jeden deň, alebo aspoň niekoľko hodín. Urobte si kávu, zapáľte si sviečku, zapnite si svoju obľúbenú hudbu a pustite sa do toho.

Oblečenie rozhodne neodkladajte naspäť do skrine v prípade, že si vyžaduje prepranie, žehlenie alebo inú starostlivosť. Všetky kusy oblečenia v skrini by mali byť pripravené na to, aby ste si ich mohli hneď obliecť na seba a vyzerať pri tom úžasne.

Tento malý krok vám každé ráno zaručene ušetrí množstvo energie a času pri vyberaní toho, čo si v ten deň oblečiete. Zároveň budete svojím šatníkom o niečo viac inšpirovaný a nebudete chcieť bezhlavo nakupovať v koncoročných superzľavách. Keďže oblečenie bude vyzerať bezchybne, budete ho aj radi nosiť. O tom niet žiadnych pochýb.

Starostlivosť o pleteniny

Aký problém vám napadne ako prvý, keď sa zamyslíte nad oblečením z vlnených materiálov? Samozrejme, žmolky. Tie sa ale nenachádzajú iba na našich svetroch, kardigánoch, čiapkach, šáloch či rukaviciach, ale aj napríklad na kabátoch.

Veľmi jednoduchým a efektívnym riešením je pred každou sezónou používať odžmolkovač. Na trhu je nespočetne veľa značiek vyrábajúcich produkty pre tento účel. Avšak, lacnejšou alternatívou je obyčajná žiletka.

Položte si veci na rovný povrch a jemne po nich prechádzajte odžmolkovačom. Pamätajte na to, že tieto tkaniny sú veľmi citlivé na mechanické poškodenie. Preto by ste na materiál nemali vyvíjať príliš silný tlak. Pomocou takejto jednoduchej a základnej starostlivosti budú vaše veci vyzerať vždy sviežo a novo, ako keby ste ich mali na sebe po prvýkrát.

Na záver tohto bodu máme ešte jednu malú radu. Vyberte si esteticky pekný odžmolkovač. Na jednej strane to znie ako úplná hlúposť, no na druhej strane, určite radi používate veci, ktoré sú vizuálne pekné. Takto „oklamete“ samých seba a aj takú vec ako odžmolkovač budete využívať častejšie.

Čo s vyblednutým oblečením?

Taká činnosť, ako farbenie oblečenia, je pomerne dosť kontroverzná. Ak sa ale zamyslíte nad tým, že pri domácom farbení využijete približne 60 litrov teplej vody na jedny nohavice, je to vždy menej ako 8 000 litrov vody na nové.

Ani to najkvalitnejšie a najudržateľnejšie oblečenie neostane nové navždy. Farbenie nám z toho logicky vychádza ako lepšia alternatíva než kupovanie vždy nového oblečenia. Ak vám teda v skrini leží niekoľko vyblednutých kusov čierneho, béžového či sivého oblečenia, oživte ich.

Práve ste si predstavili farbenie vo veľkom kovovom hrnci, ako to kedysi robievali naše mamy? Súčasný trh ponúka niekoľko veľmi praktických a nenáročných spôsobov, ako môžete svojmu starému oblečeniu navrátiť lesk. Niektoré farby stačí vložiť do práčky s vyblednutým oblečením počas klasického pracieho cyklu.

Farbenie oblečenia odporúčame nielen preto, aby bolo vaše oblečenie vždy ako nové. Farbením sa mierne spevňujú vlákna niektorých tkanín, takže oblečenie vydrží o niečo dlhšie.

Ďalšou radou je neprať oblečenie príliš často, aby sa jednotlivé vlákna neoslabovali a predchádzali ste tak ich poškodeniu. Ako ale zničíte baktérie vo svojich džínsoch bez toho, aby ste ich vyprali? Máme na to dve praktické riešenia – zmraziť alebo napariť. Vysoké a nízke teploty totiž zabíjajú mnoho typov baktérií, a teda odstránia aj nepríjemný zápach.

Je nám jasné, že niekedy je nevyhnutné hodiť veci do práčky. Nemusí to však byť po každom jednom nosení. Vo všeobecnosti platí, že rifle je vhodné vyprať po približne šiestich až siedmich použitiach.

Navráťte lesk vašim topánkam

Ste fanúšikom kožených topánok alebo topánok z nepravej kože? Predpokladáme, že minimum ľudí nosí počas zimy tenké plátené tenisky, ktoré sa pri prvom daždi a snehu premočia.

Práve kožené topánky sú mimoriadne praktické na nosenie, pretože sa jednoducho umývajú. Vyzerajú však už akosi opotrebovane? Sú pokrčené, popraskané a vyblednuté? Aj s týmto problémom si všetci udržateľní guru vedia hravo poradiť.

Koža je materiál náchylný na praskanie, preto je veľmi dôležité ju krémovať. Buď ste tento prostriedok dostali spolu s topánkami alebo ho jednoducho kúpite kdekoľvek v obuvi či online. Práve krém zabezpečí, že koža na vašich topánkach bude vždy vyzerať sviežo, ako keby ste ich kúpili včera. Ak im ale predsa len chýba farba, riešením sú farebné boxy na topánky. Vyberte odtieň podobný farbe vašich topánok a problém je vyriešený.

Čo ak ale vašim topánkam chýba požadovaný tvar? Kožené topánky by sa mali skladovať tak, aby ich forma zostala nepoškodená. Najlepšie urobíte, ak ich vypcháte zvyšným papierom alebo novinami. A to aj v prípade, že ste to doteraz nerobili. Aj pár hodín pomôže deformáciám navrátiť sa do ich pôvodného tvaru.

Toto je len zlomok z toho, čo pre svoj udržateľný šatník viete urobiť vy sami. Je dôležité, aby ste si pri svojom udržateľnom životnom štýle našli čas na tieto činnosti a zaradili ich do svojej pravidelnej rutiny. Stanú sa tak prirodzenou súčasťou vášho života.

Praktizovaním podobných trikov, ako predĺžiť životnosť vášho oblečenia, sa vyhnete zbytočnému nakupovaniu. A pri ďalšom nákupe už k veciam budete pristupovať uvedomelejšie. Možno si vyberiete o niečo kvalitnejšie kúsky oblečenia na úkor ich kvantity, aby ste sa počas nasledujúcich rokov nemuseli trápiť s ich starostlivosťou.