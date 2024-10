Stačilo mu jedno video a získal si srdcia žien. Paľovi Haberovi fanúšičky odkazujú, že Daniela má šťastie

Bývalý porotca SuperStar sa ukázal v nezvyčajnej podobe, v akej ho nepozná takmer nikto. Hoci si naňho mnohí zvykli ako na prísneho kritika, ukázal, že aj on má zmysel pre humor a dokáže si vystreliť sám zo seba. Fanúšikovia neskrývali nadšenie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Líder skupiny Team a manžel modelky Daniely Peštovej sa ešte nikdy nepredviedol tak ako pred pár dňami. Pavol Habera zverejnil na Instagrame video, ktoré ho zachytáva v práčovni za žehliacou doskou. V ruke drží žehličku, ktorou postupne žehlí jednotlivé kúsky oblečenia. Zdá sa, že je to muž do koča i do voza.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)



Celé to poňal s humorom, čo sa odrazilo nielen vo videu, ale i v popisku k nemu: „Služby a práce všetkého druhu ponúka tento šikovný, mladý muž – vyžehlí vám, čo len chcete – bielizeň, koncertný kostým, ksicht a aj problémy. Kontakt tu.“

Fanúšičky sú v nemom úžase

Keďže tým ukázal, že domáce práce mu nie sú cudzie, zareagovalo hlavne nežnejšie pohlavie. Ženy sa doslova rozplývali nad spevákom, čo dali patrične najavo. Niektoré dokonca v dobrom prejavili závisť, akého muža má jeho manželka Daniela doma.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)



„Neskutočný chlap ten Palino. Čo je doma, to sa počíta. A žehlí svoje oblečenie a poctivo,” znel jeden komentár. „Mužík domáci, ďalšia práca, ktorú precízne zvládaš, super multifunkčný muž,” pochválila speváka ďalšia fanúšička. „Ja ho beriem hneď! Aj bez žehlenia,” uviedla ďalšia. “Šikovný, berieme ťa. Daniela má šikovného manžela,” napísala iná fanúšička, ktorá by si vedela predstaviť bývalého porotcu u seba doma.

Čo si mnohí všimli?