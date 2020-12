Spoločnosť Pantone vyhlásila farbu roka 2021. Tentoraz pôjde o kombináciu dvoch odtieňov

Koncom každého roka Pantone Color Institute vyberá farby, ktoré budú najlepšie vystihovať ten budúci rok. Aké farby budú dominovať roku 2021?

Pre rok 2021 budú charakteristické dve farby

Rok 2020 pre ľudstvo jednoznačne nepatril medzi tie najpozitívnejšie. Rok 2021 však môže vyzerať celkom inak. Pantone Color Institute sa preto rozhodol, že do neho vnesie trochu „slnka“.

Ako informuje Pantone na svojom webe, rok 2021 bude mať nie jednu, ale hneď dve farby. Jednou z nich je sivá farba s názvom PANTONE 17-5104 Ultimate Gray a tá druhá bude o niečo veselšia žltá farba s názvom PANTONE 13-0647 Illuminating.

Farby neboli zvolené náhodne, majú vyjadrovať odolnosť, stabilitu, ale aj optimizmus a nádej. Viceprezidentka Pantone Color Institute, Laurie Pressman hovorí, že to je presne to, čo do budúceho roka potrebujeme. Ľudia podľa nej potrebujú niečo nové, nejakú pozitívnu zmenu. Ide o prvý prípad, kedy bol zvolený achromatický odtieň, teda sivá farba a zároveň o druhý prípad, kedy boli za farbu roka zvolené dva odtiene naraz. Doteraz boli dve farby zvolené len raz, a to v roku 2016, kedy zvíťazili ružová farba s názvom Rose Quartz a modrá farba s názvom Serenity.

Majú reprezentovať odolnosť a nádej

Pantone upozorňuje, že farby, ktoré boli tento rok zvolené, by sme nemali vnímať len ako jednotlivé odtiene. Je potrebné pozrieť sa na ne ako na celok tvorený dvoma protikladmi a zamyslieť sa nad tým, čo reprezentujú. V tomto prípade bolo cieľom poukázať na súdržnosť a na solidaritu, a na to, že spolu sa všetko zvláda o niečo ľahšie, píše portál CNN.

Farba roka je trendom, ktorý bude budúci rok dominovať v móde a ovládne aj dizajn. To, čím sa obklopujeme totiž výrazne vplýva na našu náladu. Cieľom farebnej kombinácie je teda okrem iného aj upokojiť myseľ a rozveseliť.

Za posledné dve desaťročia sa farbou roka pomerne často stávali rôzne odtiene modrej. Napríklad, modrá farba s názvom Corulean bola zvolený aj na prelome roka 1999 a 2000, mala vyjadrovať krok do neznáma a nádej, že nové milénium prinesie pozitívne zmeny.

Aj roku 2020 dominovala modrá, a to farba s názvom Classic Blue. Optimistický žltý odtieň však bol doteraz zvolený len raz, a to počas obdobia, ktoré bolo poznačené ekonomickou krízou. Tá zasiahla nielen Ameriku, ale aj Európu. Za farbu roka 2009 preto zvolila Pantone jemnú farbu s názvom Mimosa, ktorá mala predstavovať nádej.