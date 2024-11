So snehom sa rozlúčte, čaká nás teplotný šok: Nad Európou sa tvorí obrovská bombogenéza, takto ovplyvní počasie u nás

Dnes bude premenlivá, popoludní väčšinou zmenšená oblačnosť. Ojedinele, na severe dopoludnia ešte miestami sneženie alebo snehové prehánky, na juhozápade zrážky aj dažďové. Ojedinele tvorba snehových jazykov. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne -2 až +3 stupňov Celzia, na juhozápade miestami okolo +5 stupňov Celzia.

Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo -6 stupňov Celzia.

Fúkať bude severozápadný vietor 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 metrov za sekundu (50 km/h). Miestami, najmä ráno a večer, slabý vietor. Vo vysokých polohách môže byť búrlivý vietor až víchrica.

Spadne približne do 2 milimetrov / do 2 centimetrov snehu. Sneženie prichádza z oblasti Moravy, no nebude výrazné. Ovplyvní najmä sever Slovenska. Bude sa však prejavovať silný náveterný efekt, a tak na severozápadných návetriach hôr môže pripadnúť až do 10 cm čerstvého snehu. Zvyšné časti Slovenska sa dnes sneženia nedočkajú.

Už v nedeľu bude počasie u nás svojím okrajom ovplyvňovať teplý front. Bude veterno, ale fúkať k nám bude teplý vzduch. Na horách sa môže otepliť aj o 14 °C.

Bombogenéza prinesie oteplenie

Ako informuje iMeteo na svojom webe, nad Európu sa začala tvoriť bombogenéza, ktorá rastie do obrovských rozmerov. Mala by dosiahnuť veľkosť až 2 000 kilometrov v priemere. Ako ovplyvní počasie u nás? „Táto obrovská tlaková níž zároveň rýchlo stlačí teplý vzduch z morskej oblasti Kanárskych ostrovov cez juhozápadnú Európu naším smerom a Slovensko tak čaká oteplenie. Studený vzduch, ktorý sa tu momentálne nachádza, sa rýchlo rozptýli. Teploty na Slovensku stúpnu na +10 °C, čo sú výrazne nadpriemerné teploty na koniec novembra,“ píše iMeteo.