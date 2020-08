Slovensko sa ocitlo na zozname nebezpečných krajín. Epidemiológovia vydali nové odporúčania

Ukrajina zaradila Slovensko do zoznamu nebezpečných krajín. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) na svojej webovej stránke.

„Slovenská republika od 1. augusta 2020 patrí medzi krajiny s vysokou mierou nákazy, je zaradená medzi krajiny červenej zóny,“ informuje na stránke rezort diplomacie. Ľudia, ktorí prichádzajú z takzvaných červených zón, musia nastúpiť buď do štátnej karantény na dva týždne, alebo si stiahnuť aplikáciu a stráviť ju v domácom prostredí.

Ukrajina zaraďuje do červenej zóny krajiny, kde je počet aktívnych prípadov COVID-19 väčší, než 40 osôb na 100-tisíc obyvateľov.

Pred príchodom do Grécka sa registrujte, inak hrozí pokuta

Cestujúci prichádzajúci do Grécka musia najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny vyplniť online formulár. V ňom uvedú údaje ako odkiaľ cestujú, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu pobytu v Grécku. Inak hrozí pri príchode do krajiny pokuta 500 eur. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a v deň príchodu do Grécka osobný QR kód, ktorý musí predložiť pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe. Ak sa preprava začína skôr ako v deň príchodu do Grécka, cestujúci môžu napríklad nastúpiť na palubu lietadla po predložení potvrdzujúceho e-mailu.

“Pri vstupe do Grécka je nutné počítať s náhodným testovaním prichádzajúcich osôb,” pripomína rezort diplomacie. Testovanie na ochorenie COVID-19 sa realizuje hneď pri vstupe do krajiny a testovaní cestujúci by mali na výsledok testu čakať, väčšinou 24 hodín v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári. V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je testovaná osoba povinná zostať v 14-dňovej karanténe. Porušenie karanténneho nariadenia sa trestá pokutou vo výške 5000 eur.

Zásada ROR (rúško-odstup-ruky)

Na stránkach Úradu verejného zdravotníctva zverejnili epidemiológovia nové odporúčania, tzv. zásadu ROR. Majte na pamäti základnú zásadu ROR: Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia. Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorými prispievame k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

Odborníci rovnako odporučili Slovákom, aby zvážili organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorých sa zíde väčší počet ľudí, aj z rôznych oblastí Slovenska alebo zo zahraničia.

Rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v ostatnom období epidemiológovia očakávali. Zväčša ide o importy zo zahraničia a aktívne dohľadané kontakty s pozitívnymi osobami zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a cieleného testovania týchto kontaktov.