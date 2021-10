Slováci vidia nové kino trháky vždy skôr ako Američania. Zisťovali sme, ako je to možné

Aj keď aktuálna pandemická situácia roztrieštila plány premiér nových filmov v kinách po celom svete, Slovensko nevynímajúc, za normálnych okolností majú tunajší diváci oproti tým americkým výhodu. Majú totiž možnosť vidieť v premiére na kino plátne novinky o deň skôr, ako napríklad v Spojených štátoch amerických. Ako je to možné?

Pre zanietených filmových fanúšikov je to pomerne známa vec. Premiéry všetkých filmov na americkom kontinente prebiehajú pre širokú verejnosť prevažne v piatok. Slovenským divákom však istotne neunikol detail, že na slovenskom i českom trhu je možné nové filmy vidieť v oficiálnej premiére o deň skôr. Tu tak mnohé veľké a očakávané snímky vidíme s časovým predstihom, čo je na tak malý trh pomerne nezvyčajné.

Ako je teda možné, že všetky dlho očakávané filmy vidia Slováci skôr než zvyšok sveta? Odpoveď na túto záhadu pomocou internetového vyhľadávača zistíte len veľmi ťažko. Práve preto sme sa rozhodli kontaktovať Úniu filmových distribútorov Slovenskej republiky (ÚFD SR), kde nám poskytli relevantnú odpoveď. ÚFD SR je záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich v oblasti filmovej distribúcie v kinách, ktoré bolo založené v roku 1992.

No aj keď to celé vyznieva záhadne a mnohým filmovým fanúšikom už napadli rôzne scenáre toho, čo by za skoršími premiérami filmov na Slovensku mohlo byť, vysvetlenie je pomerne prosté.

Historicky daný fakt

Ako nám prezradil jeden z členov Rady ÚFD SR Tomáš Janísek, nie je potrebné za tým hľadať žiadnu väčšiu záhadu – je to skrátka tak.

„Začiatok filmového týždňa vo štvrtok je na Slovensku historický,“ vysvetlil pre Interez.sk Janísek. Dokonca nejde ani o „exkluzivitu“ výhradne určenú pre slovenský či český trh. Ako totiž doplnil, viaceré európske krajiny majú dátum uvedenia pred piatkom, teda pred americkou premiérou filmu v tamojších kinách. „Vo Francúzsku je to dokonca ešte skôr ako u nás, teda v stredu,“ doplnil. Rovnako ako v Česku a na Slovensku, vidia filmové novinky v totožný deň aj diváci napríklad v Poľsku.

Vplýva na to množstvo faktorov

Samozrejme, všetko závisí od rôznych faktorov a niekedy premiéra filmovej novinky na Slovensku prebehne aj neskôr. Nie je to však vyslovene pravidlom. Najmä teraz, v čase celosvetovej pandémie, boli dátumy premiér väčšiny titulov značne poposúvané aj kvôli reštrikciám vo svete. To si všimli aj diváci a návštevníci kín na Slovensku. Najmä počas prvej vlny sa tak do slovenských kín v premiére dostal film, ktorý už medzitým na domácej pôde v USA vydali na streamovacích platformách či rovno na DVD/BluRay diskoch. Zvyčajne je pritom následnosť taká, že najskôr film absolvuje premiéru v kinách. Po najväčšom premietacom boome (môže trvať niekoľko mesiacov) je následne uvedený na digitálnych platformách (streamovacie a video-on-demand služby a digitálne obdchody (iTunes alebo Google Filmy)) a potom aj na DVD či BluRay.

Lákajú aj predpremiéry

Čo však možno tiež niektorí diváci nevedeli, niektoré filmy sa do slovenských kín dostávajú ešte skôr ako počas premiérových dní. Reč je o predpremiérových premietaniach.

„Každé štúdio, alebo pri lokálnych filmoch producent, po dohode s distribučnou spoločnosťou v rámci plánovania distribučnej stratégie uvažuje aj o predpremiérových uvedeniach,“ vysvetlil nám Janísek. Aj v tomto prípade je to ale pri každom filme riešené individuálne.

„Animované filmy majú väčšinou predpremiéry v rámci víkendu pred premiérou, ostatné filmy väčšinou v stredu večer,“ dodáva Janísek.

V kinosálach hlavného mesta sa ale dá dostať aj na slávnostné premiéry filmov, ktoré sú len pre pozvaných hostí. Takéto premietania a udalosti majú často nádych akejsi prominentnosti a na to, aby ste sa tam dostali, musíte mať pozvánku od distribučnej spoločnosti. Niektorí reklamní a mediálni partneri filmov na Slovensku ale umožňujú dostať sa na takéto premiéry aj ostatnej verejnosti formou súťaží. Slávnostné premietania filmových noviniek sa v kinách v Bratislave (Cinemax v Bory Mall alebo Cinema City v Auparku) konajú v pondelky, utorky alebo stredy. Opäť je to na dohode medzi distribučnou spoločnosťou a domovských štúdiom, ktoré snímku vyrobilo a, samozrejme, aj samotným kinom. Takéto premiéry sú určené aj pre novinárov, filmových kritikov a recenzentov, pre ktorých slovenské distribučky v ojedinelých prípadoch organizujú aj špeciálne novinárske projekcie. Na tie sa ale môžu dostať len novinari pozvaných médií.