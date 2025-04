Slováci v tom majú jasno: Takto reagujú na covidové amnestie a toto by chceli od prezidenta Pellegriniho (Anketa)

Tentokrát sme v uliciach Banskej Bystrice zisťovali, čo hovoria Slováci na to, že tí, ktorí počas covidovej pandémie nedodržiavali pravidlá a dostali pokutu, budú môcť byť odškodnení. Čaká sa už v podstate len na to, či zákon prezident Peter Pellegrini podpíše alebo vetuje. Návrh síce zatiaľ ostro kritizoval, no ako to už na Slovensku chodí, stať sa ešte môže všeličo a parlament môže prípadné prezidentovo veto prelomiť.

Ako z návrhu zákona o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami vyplýva, osoba, ktorá dostala pokutu za porušenie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo musela uhradiť stravu v štátnych karanténnych zariadeniach, sa bude môcť domáhať odškodnenia.

Takzvané „covidové amnestie“ sú podľa mnohých Slovákov výsmechom do tváre všetkým lekárom a odborníkom, ktorí pracovali v prvej línii, ako aj tým, ktorých ochorenie COVID-19 postihlo najviac.

Čo si teda Slováci myslia o covidových amnestiách? Mal by ich prezident Pellegrini podpísať alebo by mal zákon vetovať? A mali by byť vôbec odškodnení tí, ktorí nedodržiavali pravidlá?