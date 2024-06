Slováci sa rozstávkovali, na EURE 2024 už minuli takmer 10 miliónov eur. Toto sú tie najbláznivejšie stávky

EURO 2024 je v plnom prúde a Slovensko aktuálne zažíva futbalové šialenstvo. Naši chlapci podávajú na turnaji skvelé výkony a postúpili už do osemfinále, kde si zmerajú sily s trápiacim sa Anglickom. Vyhliadky na štvrťfinále sú teda celkom reálne. Ako sa ukazuje, veľké množstvo Slovákov si zápasy „okoreňuje“ okrem bežného fandenia aj stávkovaním, informuje spoločnosť Meleven vo svojej tlačovej správe.

Iba počas základnej časti šampionátu dosiahol objem prijatých stávok takmer 10 miliónov eur, čo je na pomery malého Slovenska naozaj veľké číslo. Približne milión z tejto sumy pritom išiel na zápasy našej reprezentácie. „V prvom zápase s Belgickom našim futbalistom verilo len približne 10 % stávkujúcich. Pri ďalších dvoch dueloch s Ukrajinou a Rumunskom na naše víťazstvo smerovalo vyše 30 % tiketov,” priblížil Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu stávkovej kancelárie Fortuna.

Odvážne stávky

Slováci však našim v osemfinále neveria a viac stávok pribúda na víťazstvo súpera. Vytvorené boli aj rôzne bláznivé tikety, pri ktorých sa bežnému človeku zrejme zatočí hlava. Jeden z klientov stavil na remízu Slovenska s Rumunskom rovných 6000 eur a pri kurze 2.00 vyhral 12-tisíc. Môže však ľutovať, že stávku zrejme uzatvoril dlho pred zápasom, pretože neskôr sa kurzy na tento výsledok vyšplhali až na 2.15.

„Z úspechu sa tešil aj fanúšik, ktorý si vyskladal tiket na zápas Portugalsko – Česko z viacerých stávkových príležitostí vrátane počtu rohových kopov, počtu gólov či víťaza. Podarilo sa mu všetko správne uhádnuť a pri celkovom kurze 3,2 vyhral takmer 11 000 eur,“ píše sa v tlačovej správe.

Zatiaľ najbláznivejšou a pomerne nevýhodnou stávkou je tiket v hodnote 30-tisíc eur na zápas Anglicka so Srbskom. Stávkujúci si podal na to, že v zápase padne aspoň jeden gól, čo mu nakoniec aj vyšlo. Pri kurze 1.05 a výsledku 1:0 pre Anglicko to však bola mimoriadne odvážna stávka. Tipujúci riskoval 30-tisíc, aby vyhral 1500 eur.

Ľudia ďalej stávkujú aj na strelcov. „Zo slovenskej reprezentácie najviac dôverujú Lukášovi Haraslínovi a Ivanovi Schranzovi,” približuje Tarek Yacoob. Zo zahraničných kanonierov ľudia najviac veria Kylianovi Mbappému či Cristianovi Ronaldovi.