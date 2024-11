Slová Dominiky Cibulkovej mnohých šokujú. Svoje deti sa snaží naučiť dôležitú vec, ktorú by od nej ľudia nečakali

Dlhé roky žala úspechy na tenisových kurtoch a bola známa svojím motivačným pokrikom „Pome”. Išla si za svojím a na ceste profesionálnej tenistky pozbierala viaceré víťazné triumfy. Ten najväčší však získala v súkromnom živote.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rodina na prvom mieste

Po tom, ako sa bývalá tenistka Dominika Cibulková stala dvojnásobnou matkou, išla priorita zúčastniť sa turnaja a vyhrať, bokom. Odrazu prvé miesto v rebríčku hodnôt zaujali dve rozkošné deti a manžel Michal Navara. Už 5 rokov sa profesionálne nevenuje tenisovej kariére a na prvom mieste je rodina, čo naznačila v rozhovore pre portál TV noviny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Cibulkova (@domicibulkova)



„V našich životoch sa toho zmenilo veľmi veľa. Občas to delím na život pred deťmi a po deťoch. Samozrejme, vieme si niekedy nájsť aj ten čas na seba, ale je to úplne iné,” priznáva Dominika a dodáva, že sa jej zmenili hodnoty a priority. „Keď som nedávno hrala na exhibícii, tak sme sa s ostatnými tenistkami smiali, že ako sme si niekedy mysleli, že po tréningu sme unavené, tak keď nám začali doma lietať dve-tri deti, tak to je len únava,” uviedla so smiechom.

Tenis jej stačí len na chvíľu