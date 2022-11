Skutočným dôvodom na moje odvolanie je boj za práva žien, tvrdí Bittó Cigániková. Jej nástupkyňou bude Anna Záborská, myslí si

Boj za práva žien je skutočným dôvodom na odvolanie Jany Bittó Cigánikovej (SaS) z postu šéfky Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo. Vyhlásila to Bittó Cigániková s tým, že jej to dodáva energiu ďalej pracovať pre zdravotníctvo. Pripomenula, že všetky dôvody na jej odvolanie vyvrátila. Naďalej zostáva členkou výboru.

„Politicky som rátala s tým, že budem odvolaná, nakoľko som terčom Igora Matoviča a OĽANO už nejakú dobu. Som rada, že dôvodom je práve môj boj za práva žien,“ skonštatovala Bittó Cigániková na piatkovej tlačovej konferencii. Je to podľa nej jasné z návrhu na odvolanie. Tvrdí, že sa snaží zabrániť obmedzovaniu možnosti žien využívať interrupcie, a to aj tým, že pomohla takéto návrhy stopnúť.

Bittó Cigániková naďalej zostáva členkou výboru

Vyhlásila, že výbor riadi teraz jeho podpredsedníčka Anna Záborská (OĽANO). Myslí si, že bude jej nástupkyňou. Okrem Záborskej je podpredsedom aj Jozef Valocký (Smer-SD).

Návrh na odvolanie šéfky výboru podal nezaradený poslanec Martin Čepček. Vyčítal Bittó Cigánikovej, že nespĺňa odborné ani osobné predpoklady na funkciu. Tvrdil tiež, že šéfka výboru zneužíva svoje postavenie na presadzovanie „progresívnej ideologickej agendy“. Poslanci podľa Bittó Cigánikovej vedia o jej vzdelaní. Myslí si, že pre riadenie zdravotníctva je dôležitá najmä schopnosť manažovať.

Zastali si ju odborníci

Pripomenula, že si ju zastali odborníci vrátane ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).

Šéfka klubu SaS Anna Zemanová tvrdí, že predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš sa s ňou chcel dohodnúť tesne pred hlasovaním, keď žiadal podporu na jeho preloženie. Mal navrhnúť, aby poslanci SaS nepodporili odvolávanie ministrov a za to si SaS môže nechať posty predsedov parlamentných výborov.

„Toto nepatrí na rokovanie pár minút pred hlasovaním,“ povedala Zemanová. SaS podľa nej nevedela, že poslanci OĽANO sa nezúčastnia na hlasovaní.

Predseda SaS Richard Sulík vyhlásil, že keby Bittó Cigánikovú poslanci OĽANO naozaj nechceli odvolať, išli by hlasovať a nehlasovali by za jej odvolanie. „To, že sa len nezúčastnili a my by sme sa nezúčastnili, taká voľba by sa len odsunula a neuzavrelo by sa to,“ povedal. Bittó Cigánikovú odvolal parlament z funkcie vo štvrtkovom (10. 11.) tajnom hlasovaní.