Škrtil tínedžerky, matke zavraždenej núkal sexuálny styk: Jozef Slovák zabil 5 žien, obete očaril svojou charizmou

Vraždy Jozefa Slováka dodnes patria medzi tie najdesivejšie, ale aj najdiskutovanejšie kriminálne prípady, aké si Slovensko v novodobej histórii pamätá. Päť mladých dievčat padlo za obeť chladnokrvnému, no zovňajškom charizmatickému a inteligentnému vrahovi. Aj napriek tomu, že sa mnoho vecí počas vyšetrovania objasnilo, niektoré ostávajú záhadou.

V článku sa dozviete: kto bol Jozef Slovák;

ako a kde zavraždil svoje obete;

prečo sa mu darilo ženy vylákať do prírody;

ako sa k nemu dostali vyšetrovatelia.

Zločinec už za socializmu

Ako uvádza Nový Čas, v roku 1990 bol počas masívnych amnestií na slobodu prepustený muž, ktorý v najbližších mesiacoch roztočil kolotoč hrôzostrašných udalostí. Tento zločinec sa ocitol za mrežami za vraždu mladej ženy ešte počas socializmu a zo svojho pôvodného 15-ročného trestu si odsedel len 11 rokov. Áno, tým mužom bol Jozef Slovák, ktorého dlhé roky v prísne stráženej socialistickej väznici nenapravili. Ako uvádzajú niektoré zdroje, samotné prezidentské amnestie sa Slováka priamo netýkali, keďže vrahom mohli skrátiť trest maximálne o jeden rok.

Nebezpečný predátor bol súdnymi znalcami označený ako psychopatická osobnosť. Svoju evidentnú vysokú inteligenciu však v živote nepretavil do ničoho prospešného, práve naopak. Sériový vrah sa vo väzení ocitol viackrát, podieľať sa mal na menších lúpežiach a vytvoril si prepracovaný systém na falšovanie dokumentov či preukazov.

Spomínanú prvú vraždu Slovák vykonal ešte v roku 1978 na Železnej studničke v Bratislave, píše portál Kriminalistika. Obeťou bola 21-ročná Juhoslovanka Blažica, ktorú spoznal počas jazdy vlakom a neskôr ju vylákal na prechádzku v pokojnej lokalite.

Polícii sa nedarilo páchateľa dolapiť a k činu sa napokon priznal Jozef Slovák sám, no spočiatku mu policajti nechceli veriť. Ako píšu Aktuality, muž sa s nimi doslova zahrával a teórie si vymýšľal ako na bežiacom páse. V niektorých sa dokonca pasoval do roly obete, ktorú mala Blažica vydierať. Najpravdepodobnejším motívom však bolo to, že počas prechádzky začal Slovák ženu bozkávať, čomu sa bránila. V snahe obeť utíšiť jej zapchal ústa, druhou rukou ju chytil za krk a následne uškrtil.

Bohužiaľ, Blažica nebola ani zďaleka poslednou obeťou.

Druhá obeť mala iba 16 rokov

Slovák bol na slobode iba 4 mesiace, keď sa zoznámil so 16-ročnou Monikou Ondíkovou, píše Startitup. Po zoznámení v Prahe si s mladou ženou naplánoval výlet do Konopišťa, kde sa spolu ubytovali v jednom z tamojších zariadení. Podľa dostupných informácií sa mal ísť Jozef s Monikou počas ich spoločného pobytu prejsť do lesa, kde ženu paralyzoval výstrelmi z plynovej pištole a potom ju dobil na smrť. Ako uvádza portál iDnes, motív činu ostáva neznámy, no slečna pri sebe mala pomerne slušný obnos peňazí v zahraničných menách.

Telo ukryl pod konáre, no po pár dňoch sa k obeti vrátil. Do vrecka jej strčil cestovný lístok s aktuálnym dátumom, aby zmiatol políciu. Následne vďaka svojmu falošnému policajnému preukazu (disponoval celou škálou falošných preukazov predovšetkým s falošnými menami) dokázal zahladiť stopy na recepcii zariadenia, v ktorom bol pred pár dňami ubytovaný. Ako pracovník kriminálky si vypýtal knihu hostí, odkiaľ vytrhol stranu s údajmi o svojom ubytovaní.

Už o necelé tri týždne si do „kupé smrti“ sadla 18-ročná Vladislava Maríková. Pri svojej ceste z Chebu do Bratislavy ani len netušila, že ten sympatický muž, ktorý sa jej vo vlaku prihovoril, ju čoskoro brutálne pripraví o život. Mladá žena smerovala za svojím priateľom žijúcim blízko Bratislavy, no výrečný sympaťák ju presvedčil na pár drinkov a prechádzku k televíznemu vysielaču Kamzík. Aj táto žena skončila zaškrtená (niektoré zdroje uvádzajú silný úder do krku) a zahrabaná pod lístím.

Vraždenie sa na necelý rok zastavilo

Jozef Slovák na slobode dlho nevydržal a koncom roka 1990 sa opäť ocitol vo väzení. Bolo to za nedovolené ozbrojovanie a vyšetrovatelia ani len nemali tušenia, že ten sympatický muž, ktorého opisovali svedkovia pri vyšetrovaní vraždy Moniky Ondíkovej, sedí priamo pred nimi. Počas ôsmich mesiacov strávených za mrežami mal Jozef Slovák údajne niekoľko konfliktov s ďalšími spoluväzňami. Jeden z nich sa mu ešte predtým zdôveril s detailmi o svojom vzťahu a priateľke Diane, ktorá ho na slobode čaká.