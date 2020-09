Skončili ste školu? V týchto oblastiach sa absolventi najľahšie zamestnajú

Uchádzači do 29 rokov totiž tvoria takmer tretinu všetkých nezamestnaných na Slovensku. Najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných zo stredných škôl tvoria absolventi študijných odborov.

Druhou skupinou v poradí sú absolventi učebných odborov. Ich šanca zamestnať sa v tomto období poklesla niekde až o 50 percent. Grafton napriek tomu pre absolventov vyhľadal oblasti, kde majú najvyššie šance na uplatnenie.

Najvyššiu šancu majú študenti v rámci programu duálne vzdelávanie

Najvyššie šance zamestnať sa ihneď po skončení štúdia majú počas koronakrízy študenti v rámci programu duálne vzdelávanie. Zapojené podniky umožňujú študentom pracovať už počas štúdia.

Pre absolventov pedagogických študijných smerov je situácia takisto priaznivá – naše školstvo tak ako po minulé roky hľadá nových učiteľov a pedagógov aj po začiatku školského roka.

Pre ostatných sa oproti minulému roku situácia na trhu práce vplyvom pandémie rapídne zmenila a návrat do pôvodných podmienok bude trvať veľmi dlho, ak sa to vôbec stane.

„Napriek tomu, že nezamestnanosť štatisticky stúpla len mierne, je vidieť veľkú opatrnosť firiem pri prijímaní nových zamestnancov na určité pozície. Absolventi to majú tento rok oveľa ťažšie,“ komentuje situáciu na trhu Andrej Gurín, Business Development Manager Graftonu.

„Na trhu je v porovnaní s rokom 2019 viac voľných kandidátov na pozície špecialistov s praxou. Firmy si teda môžu vyberať spomedzi ľudí s preukázateľnou praxou, ktorá, žiaľ, mnohým absolventom chýba. Iná situácia je pri pozíciách, kde sa prax nevyžaduje – typicky je takou práca vo výrobe, alebo manuálne činnosti v logistike. Tu sa počet voľných pracovných miest v Trenčianskom a Žilinskom kraji opäť zvyšuje a pomaly začína dosahovať úroveň zo začiatku roka. Najväčšiu príležitosť teda majú absolventi v týchto odvetviach,“ dodáva Andrej Gurín.

„V Nitrianskom kraji nájdu absolventi technických odborov strojárenských a elektrotechnických škôl uplatnenie v rámci priemyselných parkov,“ zistila Monika Suranová, Branch Manager Nitra.

Po útlme v mesiacoch apríl – jún sa východné Slovensko pomaly oživuje a Grafton zaznamenal na strane zamestnávateľov postupné otváranie náboru.

„Postupné oživenie trhu práce sledujeme predovšetkým vo výrobe. Opäť sa na trhu stali žiadanými operátori výroby, operátori CNC, montážni pracovníci, skladníci a zvárači. Pre mladých absolventov je situácia komplikovanejšia. Pozícií je menej, ako tomu bolo po minulé roky predovšetkým v oblasti IT, zákazníckeho servisu a financií. Na druhej strane jazykovo vybavení absolventi si prácu určite nájdu, stále je na trhu žiadaná plynulá angličtina, nemčina, francúzština či maďarčina,“ komentuje Anna Ričányová, Branch Manager Graftonu v Košiciach.

Svoje stabilné postavenie si na východnom Slovensku drží obchod/retail. Absolventi teda majú šancu nájsť si prácu aj v oblasti dokladania tovaru, predaja a obsluhy.

V Bratislavskom kraji zaznamenali absolventské pozície až 50% pokles

V Bratislavskom kraji absolventské pozície kopírujú všeobecný, až 50% pokles voľných pracovných miest. Najviac klesal počet pozícií v administratíve a v IT, dvoch najvyhľadávanejších oblastiach pre absolventov. Menej poklesol počet pozícií v obchode, výrobe a logistike.

„Sú to oblasti, ktoré absolventi v minulosti vyhľadávali pomenej, no aktuálne v nich majú najvyššie šance na uplatnenie. Otvorené pozície pre absolventov stále evidujeme vo všetkých sektoroch, no tým, že počet ponúk zásadne klesol, je oveľa náročnejšie uspieť v konkurencii uchádzačov. Dobrým spôsobom, ako rozbehnúť kariéru v prípade, že sa absolventovi nepodarí získať vysnenú prácu hneď, je začať na pozícii na čiastočný úväzok a postupne získať skúsenosti pre ďalší kariérny posun,“ radí absolventom Michal Batis Branch Manager Bratislava.