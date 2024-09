Seniori majú problém s predčasným dôchodkom. Mnohí môžu pre túto chybu prísť o celý príjem

Mnohí slovenskí seniori čelia problému. Musia sa úplne vzdať svojho príjmu, no nie je jasné, či dostanú dôchodok. Sociálna poisťovňa problém eviduje.

Informoval o tom portál TVNoviny. Podľa zverejnených informácií tvorí problém hlavne legislatíva. Tí, ktorí žiadajú o predčasnú penziu, musia dať výpoveď v práci. Avšak keď niektorým nakoniec Sociálna poisťovňa peniaze neprizná, zostanú úplne bez príjmu. Pri klasických starobných dôchodkoch to funguje tak, že ste zamestnaní do momentu, kedy nedostanete dôchodok. Pokiaľ však chcete ísť do penzie skôr, musíte byť podľa zákona nezamestnaní.

Sociálna poisťovňa im môže podať mylné informácie

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne, Martina Kontúra, je tu predčasný dôchodok pre ľudí, ktorí sa nemôžu zamestnať tesne pred dôchodkom. Keďže však bol výhodný, využívali ho aj pracujúci, keď už v práci nechceli z rôznych dôvodov zostať. Ľudia, ktorí žiadajú o predčasný dôchodok po odpracovaných 40 rokoch, môžu od Sociálnej poisťovne zistiť, či spĺňajú podmienky.

Chybu priznalo aj ministerstvo

Už dopredu sú však upozornení na to, že kým si žiadosť nepodajú, nikto im nevie povedať, či ho naozaj dostanú. „Pokiaľ si niekto požiada o vypracovanie informácií pre potreby predčasného dôchodku, vychádzame z údajov. Pozor, ale to pravé zisťovanie nastáva až konaním o dôchodok, môže vystúpiť skutočnosť, o ktorej sme nevedeli,“ povedal Martin Kontúr.

TVNoviny však upozornili na to, že existujú aj prípady, kedy ľuďom Sociálna poisťovňa povie, že podmienky spĺňajú, nakoniec to môže byť všetko inak. Na tomto základe dajú mnohí ľudia v práci výpoveď, no nakoniec predčasný dôchodok nedostanú a zostanú úplne bez príjmu. Zákon nie je nastavený dobre ani podľa Jozefa Mihála, bývalého ministra práce a odborníka na dôchodky. To že je to systémový problém, uznáva aj Sociálna poisťovňa a ministerstvo práce.