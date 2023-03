Sama sa dobila kladivom, mužov obvinila, že ju nútili k sexu a práci v nevestinci: Dievča zničilo život desiatkam ľudí

Je otázne, čo chcela Eleanor Williams dosiahnuť, keď vypustila z úst tie najhoršie lži, na aké si len dokázala pomyslieť a či si uvedomovala, aké to bude mať následky. Žena tvrdila, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi a že ju niekoľko mužov nadrogovalo a znásilnilo.

V článku sa dozviete aj: ako sa lavína s klamstvami spustila;

ako si Eleanor spôsobila poranenia;

z čoho obvinila viacero mužov a aké to pre nich malo následky;

aký trest jej súd vymeral.

Na prvý pohľad obyčajná rodina

V súčasnosti 22-ročná Eleanor Williams bola podľa Mail Online vychovávaná milujúcou matkou Allison Johnston, nevlastným otcom a dvoma staršími súrodencami, ktorí jej boli ochotní zniesť hoc aj modré z neba. Aj podľa susedov to bola na prvý pohľad celkom obyčajná britská rodinka. Akékoľvek zdanie normálnosti sa však zosypalo ako domček z karát po tom, ako vyplávali na povrch odporné klamstvá, ktorými Eleanor zničila životy desiatkam ľudí.

Všetko to začalo v roku 2017 statusom na Facebooku, v ktorom dievča uverejnilo fotografie, na ktorých je jej tvár škaredo dobitá. Piatich mužov obvinila z toho, že ju znásilnili. Padli dokonca obvinenia, že ju jeden z nich nútil pracovať v nevestinci v Amsterdame a pokúšal sa ju predať na aukcii s otrokmi. V tom čase si nezískala priveľa pozornosti, situácia sa ale zmenila v máji v roku 2020, keď udrela pandémia a Eleanor opäť vytiahla kruté obvinenia.

Ako informuje Cosmopolitan, jej príspevky sa začali šíriť rýchlosťou blesku nielen v Británii, ale po celom svete. Vznikla dokonca aj kampaň Justice for Ellie (Spravodlivosť pre Ellie), ktorej súčasťou sa stalo množstvo ľudí. Tí verili, že polícia nerobí nič pre to, aby úbohému dievčaťu pomohla, vyšli preto dokonca do ulíc nahlas protestovať.

Polícia mala isté podozrenia už od začiatku

Verejnosť nemohla tušiť, že polícia už v tom čase mala podozrenie, že niečo nie je s kostolným poriadkom a Eleanorine obvinenia sa nezakladajú na pravde. Napríklad, výpis z banky, z telefónu a ďalšie dôkazy preukázali, že muž, ktorý ju mal nútiť pracovať v amsterdamskom nevestinci, v tom čase nakupoval v Británii. Polícia si všimla isté podobnosti so zápletkou filmu 96 hodín, v ktorom hlavnú postavu stvárnil Liam Neeson. Inšpirovať sa mala aj dokumentom z dielne BBC Three Girls (Tri dievčatá), ktorý popisoval skutočný príbeh dievčat, ktoré boli sexuálne zneužité.

Aby toho nebolo málo, podľa BBC Eleanor tvrdila, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi a ázijský gang ju mal niekoľko rokov predávať po celej severnej Británii. Členovia gangu ju mali nadrogovať, zbiť, vydierať ju a vyhrážať sa jej so zbraňou. Mali sa jej vyhrážať, že ak nebude mať sex s mužmi, s ktorými jej to prikážu, jej telo skončí v mori.

Ukázalo sa, že fotografie, ktoré Eleanor uverejnila, boli skutočné. Avšak nezbil ju žiaden z mužov, na ktorého ukazovala prstom, dokonca ani člen údajného ázijského gangu. Poranenia si spôsobila sama kladivom, ktoré si podľa záznamov z bezpečnostnej kamery v obchode kúpila len niekoľko dní predtým. Potvrdil to aj forenzný patológ, ktorý na nástroji nenašiel cudziu DNA, len DNA Eleanor.