Rytmus priznal, že mu Jasmina zmenila život. Prehovoril aj o bývalých vzťahoch, jeho slová vás šokujú

Moderátorka Jasmina Alagič a raper Patrik Rytmus Vrbovský už roky tvoria šťastný manželský pár. Ich lásku potvrdil ich 4-ročný synček Sanel a hoci dvojica prežíva jedno z najšťastnejších období, na začiatku vzťahu to nemali jednoduché.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jasminu si vymodlil

Ako sa Rytmus priznal v podcaste 68 minutes, Jasmina mu zmenila život. Na otázku moderátora, v čom konkrétne, mal raper jednoznačnú odpoveď: “Tak minimálne v tom, aby som na sebe pracoval ako Patrik, tá súkromná osoba, ktorú nikto nepozná.” Je rád, že mu do života prišiel niekto, kto ho zmenil.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)



Aj keď fanúšičiek mal okolo seba dosť, on túžil po niečom inom. „Ja som si ju akoby vymodlil. Modlil som sa k pánu Bohu, aby mi zoslal ženu, o ktorú budem musieť bojovať. Ženu, ktorá nebude fanynka a ktorej otvorím svoje srde,” povedal otvorene raper, ktorý chcel žiť rodinný život.

Zároveň vyšiel s pravdou von a dodal, že v predošlých vzťahoch bol chyba on. Vedel, že musí na sebe zapracovať. V hudbe dosiahol čo chcel, nemal sa už kam posunúť, preto sa chcel zamerať na inú oblasť vo svojom živote. Nájsť tú pravú a usadiť sa.

Bola tajomná

Na Jasmine sa mu páčila jedna vec. „Bola tajomná, nevedel som sa k nej dostať, nevedel som, na čom som. Dávala mi najavo, že ju to vôbec nezaujíma. Nikdy som sa s tým ešte nestretol.” Písali si spolu niekoľko mesiacov, kým došlo k stretnutiu. Už vtedy to bolo iné, keďže ich debaty boli hlbšie a dôvernejšie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Ťažký začiatok

Čoskoro bola ruka v ruke, no ako Rytmus uviedol, bolo to zo začiatku ťažké. Bál sa, že nezvládne nátlak, keďže médiá sa snažili vytvoriť konflikt s predošlým vzťahom, ktorý mal so speváčkou Darou Rolins. Takmer denne vychádzali nové články, ktoré vykresľovali Jasminu ako niekoho, kto narušil jeho predošlý vzťah.

„Ja som prišla ako taký nepriateľ do niečoho, čo ľudia poznali a mali radi,” uviedla Jasmina, ktorá to nevedela pochopiť a pokračovala: „Zrazu som ja bola hlavnou postavou v niečom, čo bolo pre mňa úplne neznáme.”

Nebola to rozprávka, ale skôr dráma, na ktorú sa jednoducho nedalo pripraviť. A hoci Patrik bol na to zvyknutý, Jasmina plávala v neznámych vodách. Našťastie to pár prekonal a je dôkazom toho, že láska medzi nimi ustojí čokoľvek.