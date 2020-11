Rok od začiatku pandémie chce Čína hodiť vinu na iných. Odmieta priznať, že COVID-19 zmutoval vo Wu-chane

Svet už takmer rok bojuje s ochorením COVID-19. Za jeho počiatočné ohnisko je stále označované mesto Wu-chan v čínskej provincii Chu-pej, čo sa však čínske úrady snažia najnovšie spochybniť. Aj keď zatiaľ neexistuje jasný dôkaz o tom, že by miesto vypuknutia koronavírusovej pandémie mohlo byť niekde inde, Čína sa to snaží prostredníctvom svojich médií potvrdiť.

„Wu-chan bol prvý miestom, kde sa podarilo koronavírus prvýkrát detegovať, no nie je však miestom, kde vznikol,“ tvrdí podľa britského denníka The Guardian bývalý riaditeľ a epidemiológ čínskeho Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Zeng Guang.

Bol koronavírus do Číny importovaný zo zahraničnia?

Tieto vyjadrenia naznačujú, že Čína sa snaží zbaviť zodpovednosti za vypuknutie celosvetovej pandémie nového koronavírusu, na ktorý doposiaľ umrelo už takmer 1,5 milióna ľudí. Čína sa rok po prepuknutí epidémie v meste Wu-chan snaží obyvateľov krajiny ubezpečiť v tom, že koronavírus bol importovaný do Číny zo zahraničia.

Ako informoval The Guardian, Čína prostredníctvom vládnych médií intenzívne informuje verejnosť o tom, že koronavírus sa do Wu-chanu dostal na dovážaných mrazených potravinách, čo vlády iných krajín nepovažujú za možnosť spustenia celej pandémie.

Čína sa odvoláva na informácie, že koronavírusové bunky sa podarilo objaviť na niektorých mrazených potravinách ešte spred decembra 2019 a nešlo pritom o potraviny z Číny. Podľa vedcov je však nepravdepodobné, že by sa koroanvírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 mohol na človeka preniesť takýmto spôsobom. Čína však aj napriek tomu odmieta tvrdenia, že by nové ochorenie pochádzalo a vzniklo u nich.

Ohniskom nákazy indický subkontinent

Podľa čínskych novín People’s Daily, na ktoré sa odvoláva The Guardian, všetky dostupné dôkazy naznačujú, že Wu-chan nebol prvým miestom, kde sa koronavírus objavil. To tvrdia aj niektorí vládni predstavitelia, podľa ktorých síce nákaza vypuknúť vo Wu-chane mohla, to ale absolútne nenaznačuje fakt, že vírus odtiaľto aj pochádza.

Čínski vedci posledné mesiace pracovali na novej štúdii, ktorú poslali aj do vedeckého časopisu Lancet. Štúdia doposiaľ nebola recenzovaná ostatnými odborníkmi, preto jej relevantnosť v tejto chvíli nie je možné potvrdiť. Čínski vedci v nej však tvrdia to isté, čo vláda – Wu-chan nie je prvým miestom na svete, kde sa vírus Sars-CoV-2 začal prenášať z človeka na človeka. Tamojší vedci dokonca aj označili prípadné miesto počiatku ľudského prenášania vírusu. Tým má byť „indický subkontinent“.

Ohnisko môže byť aj inde, pripúšťajú vedci WHO

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) stále považuje Wu-chan za prvé miesto prenosu koronavírusu. Nikto z vedeckých špičiek však stopercentne netvrdí, že by to nemohlo byť aj inak.

Minulý týždeň sa na konferencii v Ženeve vyjadril aj jeden z popredných vedcov WHO Michael Ryan. Ten tvrdí, že ide o veľmi zložitú vec. Podľa neho ide „veľké špekulácie“, pokiaľ sa hovorí o tom, či koronavírus vznikol v Číne alebo nie. „Z pohľadu verejného zdravia je jasné, že vyšetrovanie sa začína tam, odkiaľ pochádzajú prvé prípady ľudského prenosu,“ povedal. Pripustil však, že to mohlo byť aj kdekoľvek inde na svete.

O tom, že ochorenie COVID-19 môže existovať už dlhšie, sa hovorí aj v súvislosti s Talianskom. Tam sa mali pozitívne vzorky na ochorenie objaviť dávno predtým, než epidémia vypukla vo februári 2020 v Lombardii. Podľa niektorých výskumov sa tam mal koronavírus objaviť vo vzorkách pacientov s rakovinou z jesene 2019. Podľa profesora Jonathana Stoya, virológia z londýnskeho Inštitútu Francisa Cricka, však ide o veľmi slabý dôkaz o tom, že by koronavírus bol na svete dlhšie.

Stoye tvrdí, že serologické dáta mohli byť vystavené vonkajším vplyvom a pri ich skúmaní mohlo dôjsť k reakcii. A napokon, protilátky, ktoré sa v týchto talianskych vzorkách objavili, pochádzali z iných druhov koronavírusov a nie toho, ktorý ochorenie COVID-19 spúšťa. A keďže prvé prípady boli zaznamenané práve vo Wu-chane, existuje veľmi silná pravdepodobnosť, že vírus zmutoval v Číne.

Trh vo Wu-chane je pre vedcov WHO neprístupný

Samotná Čína však tieto tvrdenia aj naďalej odmieta a pokračuje v propagandistickej kampani a chce sa očistiť aspoň v očiach svojich občanov.

Zistiť, odkiaľ koronavírus pochádza, sa možno nikdy nepodarí. Zdravotnícki vyšetrovatelia WHO aj naďalej skúmajú rôzne miesta vo Wu-chane kvôli zisteniam, ako sa vírus na človeka preniesol. Miestny trh, kde k prenosu malo dôjsť, však navštíviť nemohli, keďže čínske úrady im odmietli udeliť povolenie na výskum.