Prvá ženská milionárka bola Afroameričanka: Na začiatku zarábala dolár denne, vďaka odhodlaniu vybudovala veľké impérium

Aj keď sa súčasná spoločnosť snaží čoraz viac, stále nemôžeme definitívne tvrdiť, že ženy majú v podnikaní rovnaké postavenie ako muži. Avšak, často je to iba o nastavení a o rozhodnutí urobiť ten správny krok. Presne to urobila aj Sarah Breedloveová, ktorú neskôr celý svet poznal pod menom Madam CJ Wakerová. Tá sa nebála výziev a vybudovala úspešný biznis, pričom sa stala milionárkou. A to v období pred viac ako 100 rokmi, keď afroamerické ženy boli na okraji spoločnosti.

Ťažké časy už od detstva

O Madam CJ Walkerovej sa hovorí ako o prvej „self made“ milionárke, čiže milionárke, ktorá za dosiahnutý úspech a zárobok vďačí sebe a nie bohatému manželovi, uvádza History. Jej veľký úspech je tiež zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov.

Svet financií a bohatstva sa v tej dobre spájal vždy s mužmi, a inak tomu nie je ani dnes. Ženy boli, a aj sú stále v úzadí, o čom svedčí aj aktuálna štatistika zárobkov. Ženy dnes zarábajú, napríklad na Slovensku, až o 25 % menej v porovnaní s mužmi. Okrem toho majú ženy tendenciu žiť dlhšie, a majú značne nižšie dôchodky. V zásade teda platí, že menej peňazí im musí vydržať dlhšie, a z dôchodku navyše musia pokryť aj celý chod domácnosti, čo ich situáciu ešte sťažuje a to rozhodne nie je ideálne. Madam CJ Walkerovej sa to podarilo a jej príbeh môže byť inšpiráciou pre ženy v dnešnej dobe.

Kým však k tomu prišlo, musela si prejsť náročnými výzvami. Narodila sa v roku 1867 na bavlníkovej plantáži v Louisiane a celkovo mala 5 súrodencov. Kým jej starší súrodenci sa narodili ako otroci, ona bola prvým dieťaťom z rodiny, ktoré sa narodilo ako slobodné po tom, čo Abraham Lincoln podpísal vyhlásenie o emancipácii a otroctvo bolo zrušené.

Jej život bol od detstva ale aj tak náročný. Bola iba malým dievčatkom, keď jej mama zomrela pravdepodobne na choleru a síce sa jej otec čoskoro opäť oženil, krátko po tom zomrel aj on. Vtedy ešte 7-ročná Madam CJ Walkerová sa stala sirotou, uvádza Biography.

Presťahovala sa do Mississippi k svojej sestre a švagrovi a tam na farme robila otrockú prácu, aj keď už nie ako otrok v pravom zmysle. Zbierala bavlnu a vykonávala domáce práce.

Rýchlo sa vydať a utiecť

Pri sestre však šťastie nenachádzala a to najmä kvôli jej švagrovi. V knihe Black Women in America sa píše, že ju ako 14-ročnú švagor zneužíval. Vydala sa preto za muža menom Moses McWilliams a s ním odtiaľ odišla. Nemala ešte ani 18 rokov, keď porodila dcéru Leilu. Žiaľ, po dvoch rokoch Moses zomrel, a tak sa presťahovala aj s dcérou do St. Louis za bratmi. Tam pracovala v práčovni za 1,5 dolára denne, čo je v prepočte na dnešnú dobu 28 dolárov (29 eur). To bolo dosť na to, aby mohla Leile zaplatiť školu. Medzitým sa vydala za svojho druhého muža a vydržali spolu 9 rokov, kým sa v roku 1903 rozviedli.

Tak ako chcela, aby Leila bola gramotná, aj ona túžila po vzdelaní. Vždy, keď jej to situácia dovoľovala, tak navštevovala večernú školu. Bolo to aj vďaka komunite žien v cirkvi, do ktorej chodila, uvádza článok Philantropy Roundtable.

Problémy s vlasmi z nej spravili milionárku

Madam CJ Walkerová, v tej dobe ešte stále Sarah, trpela po rozvode lupinami, kožnými problémami a tiež začala plešatieť. Jej bratia boli zhodou okolností holiči, a tak sa od nich niečo priučila starostlivosti o vlasy.

Zoznámila sa s afroamerickou podnikateľkou Annie Melonovou, ktorá predávala produkty v oblasti starostlivosti o vlasy. Začala pre ňu pracovať a svoje nové poznatky zužitkovala k tomu, že začala vytvárať vlastné produkty. Zoznámila sa s Charlesom Josephom Walkerom a za neho sa tretí a poslednýkrát vydala, keď mala 38 rokov. Spolu sa ešte predtým presťahovali do Denveru a zo Sarah sa stala Madam CJ Walker a pod touto značkou začala predávať svoju kozmetiku na vlasy.

Ako uvádza Biography, „madam“ bolo oslovenie, ktoré malo odkazovať na francúzsky kozmetický priemysel. A fungovalo to. Jej manžel, ktorý pracoval v reklamnej agentúre, jej poskytoval cenné rady z oblasti reklamy a marketingu a Sarah, teraz už Madam CJ Walkerová, začala predávať svoj produkt štýlom „od dverí k dverám“.

Nebola by ale úspešná, ak by to, čo predávala, nefungovalo. Vytvorila vlastný recept na pomádu na vlasy, špeciálne určenú pre černošky, uvádza web History. Vytvorila tzv. „Walkerovej systém“ prípravy pokožky hlavy česaním a nanášaním pleťovej vody a pomády.

Svoje produkty predávala priamo černoškám, robila prednášky starostlivosti o vlasy a získala si tak množstvo verných zákazníčok. Svoju kozmetiku už však sama nestíhala predávať, a tak si najala iné černošky, ktoré zaškolila a tie chodili jej produkty predávať.

Prvá černošská self made milionárka a filantropka

V roku 1908 otvorila školu krásy a v roku 1910 sa musela presťahovať do Indianapolisu kvôli logistike. Bola tam železnica a jej produkty sa museli efektívne rozvážať po Amerike. Založila Madam CJ Walker Manufacturing Company a začala zarábať skutočne veľké peniaze. Na vrchole zamestnávala až 3-tisíc pracovníkov.

Napriek tomu, že o podnikaní na začiatku nevedela skoro nič, dostala sa vlastnými silami na absolútny vrchol. Madam CJ Walker na všetky úskalia podnikania a investovania musela prísť sama. Svetové výskumy dokonca hovoria o tom, že ženy sú z hľadiska výnosov lepšími investorkami.

S manželom si ale prestávali rozumieť a ich cesty sa rozišli. Jeho meno si však nechala, keďže ju tak ľudia už poznali. Neskôr ju dcéra Leila presvedčila, aby odišli do newyorského Harlemu, kde sa začala sústrediť černošská komunita. Tam spoločne založili salón krásy.

Madam CJ Walkerová sa preslávila aj tým, že ženy učila finančnej gramotnosti a nezávislosti. Známe je jej vystúpenie v roku 1912 na zhromaždení Negro Business League: „Som žena, ktorá prišla z bavlníkových plantáží z juhu. Potom som postúpila na umývačku, potom na kuchárku. Potom som začala podnikať a postavila si továreň na vlastnej pôde,“ uvádza sa v knihe Život Madam CJ Walkerovej.

Walkerová finančne podporovala mnohé organizácie, pomohla založiť pobočku YMCA v černošskej komunite, podporovala afroamerickú cirkev, školy a bola tiež patrónkou umenia. Neskôr sa začala angažovať v politike a prednášala o politických, ekonomických a sociálnych otázkach.

Až príliš veľká angažovanosť a myslenie na druhých si vyžiadalo, žiaľ, aj svoju obeť. Keď mala 51 rokov, 25. mája 1919 zomrela na zlyhanie obličiek a komplikácie s vysokým tlakom.

To, že mala veľké srdce, ukázal aj jej závet. Ako pripomína Philantropy Roundtable, až 100-tisíc dolárov putovalo sirotám a jej posledná vôľa nariadila, že dve tretiny budúcich čistých ziskov z jej majetku majú ísť na charitu.

Príbeh Madam CJ Walkerovej dokazuje, že každý, aj černošská žena narodená na otrokárskej plantáži, sa môže dostať na vrchol, ak v správny moment urobí to, čomu verí. Vďaka tomu, ako potom s tým, čo získala nakladala, sa tiež navždy zapísala do dejín a jej odkaz žije aj viac ako 100 rokov po jej smrti.

Aj tento inšpiratívny príbeh ukazuje, že ženy dokážu byť bez problémov úspešnejšie a šikovnejšie ako muži. Bývajú ale aj opatrnejšie, čo je niekedy výhodou, ale inokedy je to aj brzdou. Napríklad pri investovaní sa ukazuje, že síce ženy investujú menej, no dosahujú lepšie výsledky.

