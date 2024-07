Prvá predpoveď počasia na jeseň 2024. Mnohí Slováci sa vôbec nepotešia, na toto by sme sa mali pripraviť

Leto 2024 je zatiaľ mimoriadne teplé a zdá sa, že aj keď nás v blízkom čase čaká ochladenie, horúčav sa tak rýchlo nezbavíme. Práve august by mal byť ešte teplejší ako júl.

Podľa informácií, ktoré zverejnil Čas, bude mesiac august teplotne nadpriemerný. Ak si myslíte, že s horúčavami sa na jeseň rozlúčite, nemáme pre vás dobrú správu. Aj tento rok bude jeseň mimoriadne teplá.

Jeseň ochladenie neprinesie

Podľa meteorológa Jana Schenka z The Weather Channel bude august v Európe nadpriemerne horúci, a to hlavne na juhu a juhovýchode. Oteplí sa však aj na severe a severozápade, kde by však malo aj viac pršať. Ak čakáte, že s dažďom príde aj ochladenie, nepotešíte sa. Nadpriemerne vysoké teploty nás čakajú aj v septembri a októbri.

Aj keď horúčavy, na aké sme zvyknutí v lete už neprídu, stále môže byť v septembri aj 30 stupňov a v októbri až do 25 stupňov. Tento rok by malo byť teplo a sucho aj počas novembra a decembra. Aj v tomto roku môžeme očakávať teplotné rekordy – Európa sa veľmi rýchlo otepľuje.

Samozrejme, je potrebné pamätať na to, že dlhodobé predpovede nie sú spoľahlivé a môžu sa rýchlo meniť. Na základe posledných rokov však vieme, že jeseň je teplotne skutočne teplá.