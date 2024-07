Pripravte sa na návrat vysokých tropických teplôt: Po pekelných horúčavách ale prídu nebezpečné búrky

Slovensko aktuálne zažíva zvláštne počasie. Vonku síce bolo slnečno, no teploty sa nevyšplhali nad 25 °C. To sa však čoskoro zmení a po nedávnom ochladení nás čaká návrat horúčav. Teploty budú stúpať vysoko nad 30 °C, informuje iMeteo.

Dnes ešte meteorológovia očakávajú podobné počasie ako včera. Bude prevažne oblačno až zamračené, s tým, že teploty neprekročia 25 °C. Na východe nášho územia by sa dokonca mohli vyskytnúť aj slabšie prehánky či búrky.

Výrazná zmena

Mnohí z nás sa tešia na predĺžený víkend a počasie si pre Slovákov pripravilo niečo špeciálne. „Počasie na našom území začne ovplyvňovať tlaková výš, ktorá na naše územie postupne prinesie slnečný predĺžený víkend a hneď v piatok nás už čakajú letné teploty,“ píše iMeteo. Teploty sa tak v piatok vyšplhajú vyššie a budú sa pohybovať v rozmedzí od 20 do 26 °C.

Skutočné oteplenie však príde v sobotu. Maximálne teploty sa dostanú vysoko nad 25 °C, na východe a juhu krajiny dokonca prekonajú magickú tridsiatku. Podobne na tom budeme aj v nedeľu, kedy nás na niektorých miestach čaká tropických 33 °C.

S oteplením však prídu aj nebezpečné búrky. „V závere týždňa sa počasie na našom území pokazí, a tak by to malo byť aj tento víkend. Cez Európu začne postupovať studený front, ktorý by už v nedeľu mal začať ovplyvňovať počasie v našej oblasti,“ hovorí iMeteo. Prvé búrky by sa k nám mohli dostať v noci na nedeľu a v nedeľu večer.