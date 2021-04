Pribudlo 73 obetí koronavírusu, PCR testy odhalili 750 nakazených. Situácia sa stále zlepšuje

Na Slovensku v piatok (16.4) pribudlo 750 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 13 377 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 375 336 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 630 896 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 015 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 946 ľudí. Na JIS je 180 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 276 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 486 691 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 11 043. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 925 101.

Testovanie už nebudú musieť podstupovať všetci

Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní ochorenia COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Rozširujú sa aj možnosti vstupu do prevádzok pre zaočkovaných proti novému koronavírusu bez potreby negatívneho testu na ochorenie. Nebudú ho potrebovať osoby po druhej dávke mRNA vakcíny, keď od zaočkovania uplynulo viac ako 14 dní. Tiež osoby po druhej dávke vektorovej vakcíny, keď od zaočkovania uplynuli viac ako štyri týždne.

Výnimky platia aj pre ľudí, ktorým prešlo 14 dní po prvej dávke vakcíny, musia byť ale očkovaní v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Uvedené výnimky platia pre vstup do prevádzok aj pre vstup zamestnancov do priestorov zamestnávateľa.

Takto znejú pravidlá od pondelka

Od pondelka sa otvárajú maloobchodné predajne a prevádzky s podmienkou negatívneho testu. Prírodu si môžete užiť aj mimo okresu, individuálna rekreácia a rekreácia členov spoločnej domácnosti bude možná s negatívnym testom. Takisto môžete navštíviť otvorené múzeá, galérie, knižnice, zoologické a botanické záhrady s negatívnym testom. Kurzy autoškôl, plavárne a športoviská budú takisto otvorené a podmienené negatívnym testom.

Umožnia sa návštevy bohoslužieb. Ruší sa povinný home office. Prácu touto formou budú môcť zamestnanci naďalej vykonávať len podľa usmernení svojho zamestnávateľa. Od pondelka sa upravia aj pravidlá nosenia rúšok a respirátorov. Vonku nebudete musieť mať rúško, ak ste od ostatných osôb, s ktorými nežijete v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako päť metrov. Povolené bude rúško miesto respirátora pre žiakov a učiteľov. Zmení sa aj režim na hraniciach. Zaočkovaní po návrate na Slovensko budú môcť podstúpiť PCR test kedykoľvek, nebudú musieť čakať osem dní od návratu zo zahraničia.

Všetky aktuálne zmeny nájdete na tomto odkaze.