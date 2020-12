Pribudlo 30 úmrtí a 505 nových prípadov. Hygienici odporúčajú, čo robiť v prípade pozitívneho testu

Na Slovensku v nedeľu (13.12) pribudlo 505 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 2 899 testov. Celkovo tak evidujeme 133 489 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V nedeľu pribudlo 1 517 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 98 585 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 230 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 073 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 140 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 142 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 218 962 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 1 205.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Bratislavskom kraji (125), nasleduje Banskobystrický (122), Prešovský (89), Trenčiansky (77), Košický (47), Žilinský (26), Nitriansky (12) a Trnavský (7). Je medzi nimi 242 mužov a 263 žien.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 505 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 470 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 17,41 % z 2 899 pozitívne ukončených RT-PCR vyšetrení a 7,18 % z 6 545 antigénnych testov za včerajší deň.

O pozitívnom teste na COVID-19 treba informovať blízke okolie a lekára

V prípade pozitívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 je podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa dobré spísať si zoznam stretnutí z posledných dvoch týždňov, informovať okolie a lekára. Pozitívne testovanú osobu po zaznamenaní výsledku do systému kontaktujú epidemiológovia, ktorí vedú epidemiologické vyšetrovanie a dohľadávajú kontakty.

“Epidemiológom poviete, s kým ste sa stretli, kedy a kde ste s nimi boli, ako dlho, aký druh kontaktu to bol, či úzky alebo bežný. Ľudí, ktorí sa mohli nakaziť, odborníci kontaktujú a nariadia im izoláciu,” vysvetlil Mikas. Kontakty sa dohľadávajú z dvoch až troch dní pred začatím klinických príznakov, pretože odvtedy infikovaný vylučuje vírus.

Dôležité je podľa jeho slov tiež informovať čo najskôr ľudí v okolí. Čím skôr sa o tom dozvedia, tým skôr vedia reagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a vyhýbať sa situáciám, ktoré zvyšujú riziko šírenia nákazy ďalej.

Kto sú úzke kontakty?

Za úzky kontakt sa považujú osoby, s ktorými pozitívne testovaný strávil dlhší čas v jednej domácnosti, na pracovisku či v zasadačke, osoba, s ktorou bol tvárou v tvár na vzdialenosť menšiu než meter, v blízkosti ktorej kašlal a kýchal alebo s ktorou mal fyzický kontakt kože na kožu. Rovnako osoby, s ktorými strávil viac než 15 minút vo vzdialenosti do dvoch metrov, a osoby, s ktorými cestoval v aute alebo sedel vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v inom dopravnom prostriedku.

V prípade, že ľudia z okolia pozitívne testovaného nechcú čakať, kým ich kontaktujú odborníci, môžu sa nechať otestovať sami. Zoznam odberných miest na bezplatné antigénové testovanie možno nájsť na webe ministerstva zdravotníctva. Druhou možnosťou je požiadať o PCR testovanie na stránke korona.gov.sk. Pri vypĺňaní formulára je potrebné uviesť kontakt s pozitívne testovanou osobou.

Hlavný hygienik upozornil, že o pozitívnom výsledku testu je potrebné informovať lekára, a to aj v prípade, že ide o bezpríznakový priebeh. „Oplatí sa to nielen pre prípad možných zdravotných komplikácií, ktoré súvisia s infekciou, ale aj z praktických dôvodov, napríklad, ak by ste potrebovali vystaviť potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,“ uzavrel.