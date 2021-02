Pribudlo 111 úmrtí, PCR testy odhalili 1 724 prípadov. Počet hospitalizovaných v nemocniciach opäť rastie

Na Slovensku v pondelok (8.2) pribudlo 1 724 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 9 410 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 265 807 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 2 684 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 248 386 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 652 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 453 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 281 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 316 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 846 218 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 5 382. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 191 900.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 724 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 4 474 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 18,32 % z 9 410 ukončených RT-PCR vyšetrení a 1,21 % z 370 937 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Bratislavskom kraji (484), nasleduje Košický kraj (237), Trnavský (220), Trenčiansky (182), Nitriansky (177), Prešovský (161), Žilinský (160) a Banskobystrický (103). Je medzi nimi 784 mužov a 940 žien.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 1 846 218, pričom takto bolo pozitívne testovaných 265 807 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 7 798 814, z čoho bolo pozitívne testovaných 217 528 osôb.

Knižnice môžu zostať otvorené aj po spustení COVID automatu

Knižnice môžu zostať otvorené aj po spustení COVID automatu, a to v obmedzenom režime. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informovala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). COVID automat vláda spustila 8. februára.

„Chceli sme, aby mohli študenti ďalej využívať služby knižnice na štúdium. Vzdelanie musí byť prístupné pre všetkých ľudí bez rozdielu na veľkosti peňaženky,“ napísala Milanová. Zároveň podotkla, že knihy môžu pomôcť prežiť obdobie, počas ktorého musia občania tráviť čas doma.

Jarné prázdniny nebudú mať zjednotený termín

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zjednotení termínu jarných prázdnin pre celé Slovensko neuvažuje. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie rezortu školstva v reakcii na Úniu miest Slovenska, ktorá požiadala ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zjednotil termín jarných školských prázdnin, a to pre všetky kraje.

Rezort školstva svoj krok odôvodňuje aj tým, že otvorenie škôl sa v niektorých krajoch odložilo. “Zostávame pri harmonograme a termínoch jarných prázdnin podľa krajov, aby sme zabránili presunom z ok

resu do okresu a zachovali obmedzenie pohybu,” uviedol odbor komunikácie ministerstva školstva.

Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja v termíne od 15. do 19. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Košického a Prešovského kraja od 22. do 26. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, a to v termíne od 1. do 5. marca.

Minister školstva už avizoval, že počas týždňového voľna v jednotlivých krajoch by sa mali realizovať dobrovoľné jarné školy podobne, ako to bolo v lete. Cieľom bude podľa šéfa rezortu školstva prejsť si so žiakmi potrebné učivo a doplniť vzdelanie v tých oblastiach a predmetoch, v ktorých majú nedostatky.

ÚMS žiada ministra školstva, aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zjednotil termín jarných školských prázdnin pre všetky kraje. Navrhuje spoločný termín od pondelka 15. februára. “Rozdelenie prázdnin v aktuálnej epidemiologickej situácii nepovažujeme za rozumné ani za logické,” informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.