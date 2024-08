Pri populárnom slovenskom akvaparku vyrastie unikátny hotel, pripomínať bude hrad. Lákať chce hlavne rodiny s deťmi

Developer Tatry Mountain Resorts (TMR) prichádza s ďalším „podtatranským“ projektom. Tentoraz bude rozširovať portfólio svojich služieb v rámci akvaparku Tatralandia, ktorý sa nachádza neďaleko Liptovského Mikuláša. Vybudovať by tu chcel nový hotel so zameraním na rodiny s deťmi, informuje o tom portál Finsider.

TMR už v minulosti na Liptove prezentoval záujem o vybudovanie veľkého kongresového hotela s kapacitou takmer tisíc lôžok. Prvý raz sa tieto správy objavili pred dvoma dekádami, no v súčasnosti sú už o niečo skromnejšie. Podľa správ portálu Finsider sa pripravuje ubytovacie zariadenie s kapacitou 240 lôžok. Nepôjde však o kongresový hotel, ale o ubytovanie zamerané na rodiny s deťmi.

„Namiesto výstavby kongresového hotela sme sa rozhodli pre niečo atraktívnejšie a efektívnejšie. Bude to prvé tematické ubytovacie zariadenie v Tatralandii,” vyjadril sa k novým plánom hovorca TMR Marián Galajda. Rodinné zázemie by mala upevniť bezprostredná blízkosť samotného akvaparku, ako aj prítomnosť kontaktnej ZOO. Podľa vizualizácie navyše hotel pripomína hrad, čo ešte umocní tematickosť celého projektu.

Čo sa týka presnej lokality, pôjde o pozemok pred športovou halou Liptov Aréna. Hotel by mal mať dokopy 4 podlažia a rozdelený bude do dvoch ubytovacích blokov. Zaujímavosťou je, že sa v ňom nebude nachádzať reštaurácia, nakoľko už ich má v akvaparku. Pri realizácii chce TMR taktiež dbať na ekologickú stránku projektu. Vykurovanie by malo napríklad prebiehať prostredníctvom odpadovej termálnej vody.

Súčasťou nového hotela budú aj ďalšie ekologické prvky ako dažďová záhrada, zeleň na fasáde či zelené parky. Zatiaľ nie je jasné, s akým rozpočtom tu bude TMR pracovať. Potenciál projektu je vzhľadom na lokalitu a úroveň cestovného ruchu v regióne vysoký.