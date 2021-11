Premiér Eduard Heger oznámil sprísňovanie opatrení, situácia je vážna. Na tomto sa dohodla koaličná rada

Epidemiologická situácia na Slovensku sa stále zhoršuje. Ešte minulý týždeň sa konalo stretnutie odborníkov z konzília, ktorí vydali odporúčania pre zlepšenie kritického stavu pandémie na Slovensku. Včera sa stretnutie odborníkov konalo aj na Úrade vlády. Neskôr rokovala koaličná rada a teda hlavní predstavitelia jednotlivých strán.

Ako vo svojom statuse v neskorých večerných hodinách uverejnil premiér Eduard Heger, pravidlá sa budú sprísňovať, najmä teda pre neočkovaných. Očkovaní v čiernych okresoch naopak dostanú viac slobody. Vo vláde panuje zhoda na tom, že sa musí konať ráznejšie a prijať k tomu aj potrebné opatrenia.

Proti návrhom konzília vystúpila strana SaS a predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 povedal, že je potrebné počkať, kým pandémia prejde a že neočkovaní by mali mať rovnaké práva ako očkovaní. To je síce pekné, no s právami prichádzajú aj povinnosti a tiež konsenzus s následkami.

V stredu zasadne vláda, na ktorej sa prijmú jednotlivé opatrenia, ktoré oznámil premiér. Očkovaní si podľa neho zaslúžia odmenu za zodpovednosť aj v čase pandémie. Vláda sa rozhodla konať motivačne a zároveň aj prísne. Opäť sa vraciame do režimu kontrol. Prevádzky majú byť rozumné a nemali by riskovať sankcie, ktoré budú naozaj tvrdé. Do interiérov nemôžu za žiadnych okolností vpustiť nezaočkované osoby. Koaličná rada sa zhodla na prijatí nasledovných bodov.

Zmena opatrení