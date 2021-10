Práve sa deje: Raketa New Shepard odštartovala. Na palube je aj kapitán Kirk zo Star Treku

Herec William Shatner, ktorý stvárnil rolu kapitána Kirka v kultovom seriáli Star Trek, pred svojim stredajším suborbitálnym letom na palube rakety New Shepard cíti nadšenie a trochu aj obavy.

V prípade, že let dopadne podľa plánu, sa Shatner vo veku 90 rokov stane najstarším človekom, ktorý sa dostal do vesmíru, píše stanica Sky News. Tento Kanaďan je jedným zo štyroch členov posádky druhého letu znovupoužiteľnej rakety New Shepard americkej spoločnosti Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa. Raketa odštartovala zo základne neďaleko mestečka Van Horn v americkom štáte Texas len pre malou chvíľou, hoci sa štart pôvodne plánoval na 16:00.

“Som nadšený a znepokojený, trochu nervózny a trochu vystrašený z tohto nového dobrodružstva,” uviedol Shatner. “Keď sa tam dostanem a uvidím vesmír a našu Zem, ten kontrast medzi jej podmienkami pre život a vesmírnym prázdnom… bude pre mňa skutočne dramatický,” uviedol herec. Podľa jeho slov je potrebné udržať Zem v takom stave, aby aj v budúcnosti zostala vhodným miestom pre život.

Bezos je veľký fanúšik Star Treku

Shatnerovi ponúkol účasť na stredajšej misii práve Bezos, ktorý je veľkým fanúšikom Star Treku. Ako uvádza Sky News, pred Shatnerom sa svojím spôsobom dostali do vesmíru dve ďalšie veľké postavy zo Star Treku. Spopolnené pozostatky tvorcu sci-fi sveta Star Treku Genea Roddenberryho a herca Jamesa Doohana totiž boli po ich smrti vystrelené do vesmíru.

Na palube sú spoločne so Shatnerom aj viceprezidentka Blue Origin Audrey Powersová, bývalý inžinier NASA Chris Boshuizen a spoluzakladateľ klinickej výskumnej platformy Medidata Solutions Glen de Vries.

Let potrvá len približne desať minút, pričom posádka sa dostane tesne nad tzv. Kármánovu hranicu vo výške 100 kilometrov nad povrchom Zeme, ktorá je všeobecne považovaná za hranicu medzi zemskou atmosférou a kozmickým priestorom. Posádka tiež nakrátko zažije bezváhový stav.

Prvý let New Shepard s posádkou sa uskutočnil 20. júla. Raketa vtedy úspešne odštartovala, dosiahla hranicu vesmíru a bezpečne sa vrátila na Zem. Na palube boli okrem miliardára a zakladateľa firmy Blue Origin Jeffa Bezosa aj jeho brat Mark, 82-ročná pilotka Wally Funková a 18-ročný absolvent strednej školy Oliver Daemen. Ten sa stal vôbec najmladším človekom vo vesmíre.

Aktualizácia: Posádka úspešne pristála

Okolo 16:55 nášho času sa posádke podarilo úspešne pristáť pomocou viacerých padákov. Všetci sú v poriadku a nadšení. William Shatner poznamenal, že nič podobné ešte vo svojom živote nevidel. Išlo podľa neho o neuveriteľnú vec, ktorú musí každý vo svojom živote aspoň raz zažiť. Na konci sa od dojatia rozplakal.