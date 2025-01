Požiare sa rozšírili do Hollywood Hills: Zhoreli domy slávnych hercov, v ohrození môže byť aj ikonický nápis

Rozsiahle lesné požiare v okolí Los Angeles sa v stredu rozšírili aj do mestskej štvrti Hollywood Hills. Ďalšie požiare v oblasti pripravili o život najmenej päť ľudí a zničili tisíce domov. Hasičské zdroje a zásoby vody v dôsledku toho dosahovali svoje limity. V ohrozených miestach nariadili evakuáciu celkovo 130 000 ľudí, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AP.

V stredu večer vypukol vo vyprahnutej Hollywood Hills nový požiar, uviedla na tlačovej konferencii veliteľka hasičov Kristin Crowleyová. Situácia si vyžiadala ďalšie evakuácie, a to vo viacerých lokalitách súvisiacich so zábavným priemyslom. V jednej z nich sa nachádza aj divadlo Dolby Theater, v ktorom sa odovzdávajú prestížne filmové ocenenia americkej Akadémie filmových umení a vied – Oscary. Organizátori uviedli, že budúcotýždňové vyhlásenie nominácií pre požiar odložia o dva dni.

Došlo aj k zvýšeniu celkového počtu požiarov v Los Angeles, ktorých je v súčasnosti najmenej šesť. Podľa štátnych úradov sa štyri z nich zatiaľ vôbec nepodarilo dostať pod kontrolu.

Horí nad slávnou ulicou Hollywood Boulevard

Požiar v Hollywood Hills je pomerne malý, no horí nad slávnou ulicou Hollywood Boulevard a Hollywoodskym chodníkom slávy. Pokiaľ by prekročil diaľnicu 101, mohol by ohroziť aj nápis Hollywood a Griffithovo observatórium.

Na západe Los Angeles požiar spálil 6406 hektárov a stovky stavieb na kopcoch medzi mestami Santa Monica a Malibu.

Na úpätí horského pásma San Gabriel Mountains na východe mesta požiar spálil ďalších 4289 hektárov a vyše tisíc stavieb. Podľa miestnych úradov tam zahynulo najmenej päť ľudí. Tri osoby zároveň zadržala polícia pre rabovanie.

Zhoreli aj domy hollywoodskych hercov

Podľa agentúry AP zhoreli aj domy hollywoodskych hercov Leighton Meesterovej a Adama Brodyho. Taktiež došlo k zničeniu nehnuteľností herca a spisovateľa Billyho Crystala, speváčky Mandy Moore a modelky Paris Hiltonovej.

Súkromná meteorologická spoločnosť AccuWeather odhadla počiatočné škody a hospodárske straty na viac ako 50 miliárd dolárov.

Podľa portálu PowerOutage.us bolo v okrese Los Angeles bez elektriny ešte takmer 300 000 domácností a podnikov.

Silný vietor poháňa oheň

Požiare v Kalifornii vyvolala kombinácia sucha a silného vetra, dosahujúceho v nárazoch rýchlosť 120 kilometrov za hodinu. Ten prispieva k šíreniu ohňa v uliciach miest. Podľa guvernéra Gavina Newsoma mali nárazy vetra vrcholiť v noci na štvrtok miestneho času.

Meteorologické služby už niekoľko dní predpovedali riziko vypuknutia lesného požiaru v Kalifornii. Ide o situáciu, ktorá je uprostred zimy prekvapujúca a ktorú zhoršil sezónny horúci a suchý vietor Santa Ana, zvyčajne sa objavujúci na jeseň a v zime.