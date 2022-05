Posledná bola ešte pred 20 rokmi. Tento mesiac možno budeme sledovať vzácnu meteorickú búrku

Ľudia boli naposledy divákmi meteorickej búrky ešte pred dvomi dekádami. Teraz je však podľa meteorológov vysoko pravdepodobné, že na konci mája nás bude čakať niečo podobné. Je v tom však aj malý háčik.

Aj keď o dianí v kozmickom priestore sa dnes môžeme vďaka najnovším technológiám dozvedieť množstvo vecí a dát, niektoré stále nemožno naisto potvrdiť, či predpovedať. Jednou z nich je aj podľa IFL Science meteorická búrka.

Čo je meteorická búrka

Ako uvádza aj portál iMeteo, meteorická búrka je jedným z najvzácnejších astronomických udalostí, aké môžeme zo Zeme pozorovať. Veď posledná viditeľná bola ešte v roku 2001, volala sa Leoníd a trvala niekoľko hodín.

Meteorická búrka je v podstate meteorický roj s nezvyčajne vysokou rýchlosťou, pričom jeho viditeľnosť ľudským okom sa odráža najmä od toho, či úlomky kométy dosiahnu potrebnú rýchlosť.

„Bude to všetko alebo nič. Ak by sa úlomky pri oddeľovaní od kométy pohybovali rýchlosťou vyššou ako 350 kilometrov za hodinu, mohli by sme vidieť peknú meteorickú búrku. Ak by mali úlomky nižšiu rýchlosť, potom z tejto kométy nebudú žiadne meteory,“ uviedol Bill Cooke z NASA.

Vidieť ju môžeme už čoskoro, no nič nie je isté

Stovky padajúcich horiacich objektov ako vesmírne divadlo, ktoré môže trvať do 15 minút. Toto všetko môžu ľudia sledovať prvýkrát od roku 2001. Teda len pravdepodobne, pretože uskutočnenie meteorickej búrky je odhadované s pravdepodobnosťou 50/50.

Odborníci odhadujú, že ak teda príde k meteorickej búrke, celé sa to odohrá v noci z 30. na 31. mája 2022. Ale všetci zodpovední upozorňujú, že neexistuje spôsob, ako zistiť, či to bude realitou alebo nie.