Pornoscénu natočila dedinčanka z Hoštíc, Troškovi za film hrozilo väzenie. Tieto fakty ste o Slunce, seno… nevedeli

Patrí medzi najznámejšie a divácky nesmierne populárne české komédie, aj keď hodnotenia naprieč filmovými webmi dnes nie sú najpriaznivejšie. Dovedna vznikli tri diely, no ako je asi každému – aj vzhľadom k dobe, kedy filmy vznikli – jasné, prvého dielu sme sa nemuseli vôbec dočkať. Neľahká doba filmovému a hereckému umeniu veľmi nepriala. Aj cenzúra zasiahla, no ani to divácky úspech napokon nijako neohrozilo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dokážete si vôbec program slovenských (alebo pokojne aj českých) staníc predstaviť počas leta bez kultovej letnej komediálnej trilógie režiséra Zdeňka Trošku? Trio filmov o prostých ľuďoch z dediny už medzičasom nájdete aj na streamovacích platformách (áno, aj na Netflixe), no k letnému obdobiu jednoznačne patria.

Dnes už síce týmto filmom neprichádza každý na chuť, keďže reprízované sú dookola, no ak by sme mali o Troch orieškoch pre Popolušku hovoriť ako o filme, ktorý na Vianoce v televízii skrátka musíme pozerať, o Slunce, seno… to platí rovnako.

Ako ale vôbec k vzniku prvého filmu došlo, ako je možné, že vznikli aj ďalšie dva, a prečo sme sa nedočkali aj štvrtého, ktorého námet mal režisér v hlave? Aj to sú veci, ktoré ste o trojici letných komédií možno nevedeli.

Film vznikol vďaka náhode

Čo možno mnohých prekvapí, je fakt, že celý prvý film vznikol viac-menej vďaka náhode. Na jednej z pravidelných porád vo filmových štúdiách Barrandov sa režisér Zdeněk Troška rozčuľoval nad tým, prečo sa do kín dovážajú talianske komédie, keď si jednu takú môžu v Československu natočiť aj sami? Vtedajší riaditeľ mu povedal, nech ju teda nakrúti, keď chce.

Troška preto zahrabal v osobných archívoch a zo zásuvky vytiahol scenár k svojmu študentskému filmu Ta naše vesnička česká. Scenár prepísal do podoby celovečerného filmu aj vďaka svojim vlastným zážitkom z vyrastania na dedine. No aj keď mal Troška všetko na nakrúcanie pripravené, stále nemal vyhraté.

Akýkoľvek štart nakrúcania musel najskôr prejsť schvaľovacím procesom. Napokon povolenku dostal, no vo veľa veciach museli improvizovať. Štáb bol okresaný z 30-40 ľudí na 15, nedostal dokonca ani žiadnu techniku, čo výrobu filmu o rok oneskorilo. Troška sa rozhodol, že celý film nakrúti doma a mnohé z pozícií tak zastúpili amatérski pomocníci. Vo výsledku to ale vlastne vôbec neprekáža.

